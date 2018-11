Franco Zeffirelli presenta il suo Rigoletto per il teatro di Muscat, in Oman

«Sono vecchio, ma non ho intenzione di mollare». Con un filo di voce e gli occhi luminosi, Franco Zeffirelli, 96 anni a febbraio, nella sua casa museo sull'Appia Antica ha presentato il suo Rigoletto che con approderà nel 2020 in Oman sul palco della Royal Opera House di Muscat.



Il capolavoro di Verdi celebrerà il cinquantesimo anniversario del regno di Sua Maestà Sultan Qaboos bin Said Al Said inaugurando la stagione 2020-2021, la decima della Royal Opera House, dal 2014 diretta da Umberto Fanni.



Sarà uno spettacolo intimo e cinematografico, tra tradizione e magnificenza, in un teatro simbolo dell'identità culturale dell'Oman capace di coniugare lo stile arabo all'acustica eccellente e alle più moderne tecnologie e che proprio lo stesso Maestro ha tenuto a battesimo con la sua Turandot nell'ottobre del 2011.



La nuova produzione di Rigoletto vedrà al lavoro lo stesso team della Turandot: lo storico assistente alla regia di Zeffirelli, Stefano Trespidi, l'assistente scenografo Carlo Centolavigna e il costumista Maurizio Millenotti saranno impegnati in un grande allestimento, realizzato in collaborazione con Fondazione Arena di Verona che porterà in Oman orchestra e coro, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per i costumi e in partnership con la Fondazione Franco Zeffirelli. Al progetto aderiscono in qualità di coproduttori il Teatro Nazionale dell'Opera della Lituania e il Teatro Nazionale Croato di Zagabria.



«Il Maestro pensò a questo spettacolo già 10 anni fa, subito dopo aver preparato la Turandot. Ad ispirarlo era stata la magnificenza del teatro di Muscat, un esempio di innovazione nella tradizione, poi però il progetto venne messo da parte», spiega Pippo Corsi Zeffirelli, vicepresidente della Fondazione Franco Zeffirelli, «due anni fa è arrivata la proposta di realizzarlo. Per fortuna il Maestro aveva già fatto i bozzetti e pensato tutto lo spettacolo: ora sarà sviluppato dal suo assistente».

