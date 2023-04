Francesca Stajano Sasson porta a teatro lo spettacolo Mozartmaniac. Sarà a Roma nei prosismi giorni, nella ex Cappella Orsini. Nell'intervista a Beemagazine, l'attrice sottolinea che questo non è il primo spettacolo che fa su Mozart. Nasce da un'idea del direttore del Teatro ex Cappella Orsini Roberto Lucifero, che ha pensato un progetto su Mozart e lo ha intitolato Puer aeternus ( il fanciullo che non cresce, che non vuole crescere, come Peter Pan, NdR).

Cosa l'ha colpita di Mozart? "Mi ha sempre colpito questo amore profondo per la libertà, la capacità di essere se stesso, mai uniformato e piegato alla regole di Corte. Mozart si ribellò alla logica della musica su commissione, componeva quello che voleva lui. Era anche uno che aveva una fede enorme. E poi, c’è bisogno di dirlo? La sua musica ha un grande potere sull’animo, la consigliano contro la depressione. Io suggerisco di fare un esperimento, io l’ho fatto ed è riuscito".



Chi è Francesca Stajano Sasson

Attrice, sceneggiatrice, regista. Ha partecipato ad alcune serie tv, come ‘’Don Matteo’’ e ‘’Un medico in famiglia’’. Nel 2014 ha debutato al cinema col film ‘’Frammenti’’, regista Raffaello Sasson, oggi suo marito. Per questo lavoro ha avuto premi come miglior attrice al Roosevelt Film Festival, al Los Angeles Indipendent film Festival.