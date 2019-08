Acrobati, giocolieri, artisti di strada: torna “FerragOstia Antica” nel borgo della cittadina

Dal 12 al 15 agosto torna

nel borgo della cittadina balneare con otto eventi gratuiti dal primo pomeriggio alla tarda serata. Una due giorni nel culmine dell'estate che alterna performance, nuovo circo, acrobatica aerea, giocoleria, teatro danza, musica, teatro urbano, comicità, arte di strada e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia. Si parte con un viaggio performativo per valorizzare quelle ricchezze archeologiche del territorio del Municipio X troppo spesso trascurate: il pubblico conoscerà la storia del Borgo sin dalla sua fondazione attraverso narrazioni accompagnate dalla musica. Un percorso di edu-tainment in due visite guidate performative a cura di Visit Ostia Antica, al Borgo di Ostia Antica e nella campagna circostante con «Uniti si vince! Nullo Baldini, i braccianti ravennati e l'epopea della bonifica di Ostia », lunedì 12 agosto (h 10-12.30/17-19.30) e «Le mura raccontano: Donne senza Tempo», martedì 13 agosto (h 10.30-12/16-17.30/17-30-19).Il 14 agosto, dalle ore 20.30, protagonista sarà il Teatro Canzone con il duo vocale più famoso e apprezzato del web, seguito da oltre 70.000 followers: le Ebbanesis in «Serenvivity». Alle ore 21.30 i Crème & Brulée in un «Viaggio al centro della luna», spettacolo di fuoco e nuovo circo; alle ore 22.30, la compagnia Internazionale Nando & Maila proporrà il suo «Sconcerto d'amore», spettacolo di teatro urbano, acrobatica aerea e musica dal vivo che ha girato tutto il mondo. Si prosegue il 15 agosto alle 20.30 con la Compagnia Can Bagnato in «Lirico Sofa», un'opera lirica da strada tascabile, comica, disastrosa, che si svolge tutta attorno (e sopra) a un grande divano giallo rotante. Dalle 21.30, la Compagnia Internazionale Milo&Olivia proporrà «Klinke» che fonde teatro danza, tecniche di improvvisazione, giocoleria luminosa, acrobatica, verticalismo, tessuti aerei, clave e diablo acrobatico, utilizzando scale, scatole, lampadari e valigie per evoluzioni mozzafiato ed equilibri a 4 metri d'altezza. Gran Finale dalle 22.30 con Peggy Sue & The Dynamites in concerto - una vintage band al completo per un repertorio rigorosamente '50-'60, che scuoterà il Borgo trascinandolo nella danza, per ballare fino a mezzanotte.