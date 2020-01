Fellini a teatro nel ricordo controtendenza omaggio a sua moglie Giulietta Masina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' il giorno in cuiavrebbe compiuto cento anni. E chissà se il maestro fosse stato ancora tra noi, come avrebbe raccontato cinematograficamente il suo epico passaggio del secolo appena compiuto. Ciò che rimane è una montagna di sogni in celluloide che hanno radicalmente mutato il cinema italiano, rendendolo noto in tutto il mondo grazie al suo genio visionario. Un genio che in tutta Italia e oltre, in questi giorni è omaggiato con i ricordi di chi l'ha vissuto da vicino, di chi in quegli anni c'era e può ancora raccontarlo a chi resta. Una girandola di ricordi che dal cinema giunge fino al teatro, a due passi dal cuore di Roma, nella città raccontata dalle fontane e dai vicoli in cui si perdeva Mastroianni al rumore del ciak felliniano. In quel fermentare di ricordi, nel teatro di Via Giulia si schiude il sipario sullo spettacolo, di, uno spettacolo-evento controtendenza rispetto ai tanti programmati in questi giorni. Non il classico omaggio, non il consueto ricordo. Tutt'al più una resa dei conti tra Federico e, sua moglie. Una storia lunga una vita che ha visto una donna consumarsi visceralmente, offuscata dall'ombra del proprio (grande) uomo. In scena all'OFF/OFF Theatre dal 21 fino al 26 gennaio 2020, "Processo a Fellini" vede in scena la talentuosasquisita interprete della Masina, al cui fianco è impegnatonei panni dei tanti volti (più o meno reali) che ruotavano intorno alla coppia. Va in scena così l'acceso e mai avvenuto confronto tra i due, con i tradimenti e le mancanze, le passioni e le speranze di un uomo e una donna che si sono amati profondamente.Nel tripudio di eventi dal vivo organizzati a Roma come in tutta la penisola, lo spettacolo fortemente voluto dal direttore artisticonell'anno del centenario del regista, si aggiunge alle tante maratone televisive e cinematografiche indette nelle piccole e grandi sale, dove gireranno i nastri rinvigoriti di grandi capolavori come "Amarcord" e "La Dolce Vita". In TV, il lancio di Cine34, il nuovo canale tematico dedicato al cinema italiano inaugurato da Mediaset, è pronto al suo primo giorno di vita che vedrà ben otto ore di programmazione dedicata al maestro.