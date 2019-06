Roma, "I fantasmi della villa" in scena al Teatro 7 il ​22 e 23 giugno

L'ispirazione viene dalle pagine di Achille Campanile, dal suo humor surreale e dagli intriganti giochi di parole. Ma la messa in scena de "I fantasmi della villa", affidata alla sapiente regia di Andrea Martella, è il frutto di una variopinta esperienza di laboratorio che ha impegnato per mesi attori non professionisti presso il Teatro 7, diretto da Michele La Ginestra. Testimonianza di impegno e divertimento, l'opera, che viene ironicamente presentata dagli organizzatori come "atto unico comico in tre atti", è finalizzata alla raccolta fondi per fini solidaristici, attraverso l'Associazione Teatro 7.

Tra i partecipanti, provenienti dai settori più diversi della società civile, l'avvocato amministrativista Lucrezia Vaccarella nei panni di una contessa sui generis, la karateka Stefania Comitti nel ruolo della brillante assistente del più incapace degli ispettori di polizia, il professor Pietro Paganini che finisce vittima di un inesistente assassino, lo psicologo Luciano Mari nell'insolita parte di una salma, l'archeologa Giovannella Alvino che si identifica in una futura suocera, e via così. Tutto per un'ora abbondante di controsensi e risate, ma anche riflessioni sui cliché che troppo spesso sovrastano le nostre vite. L'appuntamento è per sabato e domenica sera, 22 e 23 giugno, alle ore 21.00, presso il Teatro 7 (via Benevento 23). Costo del biglietto: 12 euro.

