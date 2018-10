“Eppur si muove” a Villa Medici: quando la danza ti guarda e ti abbraccia

Eppur si muove è il nuovo progetto di cultura esperienziale sulla performance ideato e curato da Anna Lea Antolini, in collaborazione con Villa Medici, Accademia di Francia a Roma, Auditorium Parco della Musica e MAXXI museo nazionale delle arti del XXI secolo.



Si tratta di un progetto itinerante sulla performance che nasce dall'idea di far fluire il gesto quotidiano nell’atto performativo, da un luogo a un altro, dal movimento alla danza. Trasformare il corpo, il pensiero e lo spazio. Tutto accade in tre incontri performativi, con tre guide per ogni appuntamento e una presenza itinerante.



La danzatrice pedagoga Marta Ciappina e l’ideatrice Anna Lea Antolini riflettono insieme ai presenti coinvolgendo ogni volta una personalità di diversa provenienza: l’architetto designer Riccardo Blumer a Villa Medici giovedì 18 ottobre nell’ambito de i giovedì della Villa (20,30), il filosofo Emanuele Coccia all’Auditorium Parco della Musica venerdì 16 ottobre (ore 18) e il coreografo regista Alessandro Sciarroni al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo sabato 8 dicembre (ore 18).



Il danzatore Giacomo Luci è la presenza itinerante: abiterà architetture mobili e la roulotte Little Fun Palace di OHT.

