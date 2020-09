Brignano: «Per il Covid si poteva fare di più. Il teatro è a terra, molte sale non riapriranno»

«Si poteva fare di più». Il comico Enrico Brignano, giudica così quanto messo in campo a sostegno dei teatri che sono stati fermati dalla pandemia. «Del resto è da un bel pò di tempo che si fa poco per il teatro», aggiunge Brignano in occasione della presentazione del suo Un’ora sola vi vorrei. «Il teatro non si fa in smart working. Temo che molte sale non riapriranno, non ne avranno la forza», conclude l'attore. © RIPRODUZIONE RISERVATA