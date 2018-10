Elektra di Chéreau torna alla Scala per l'anniversario della scomparsa del regista

Dal 4 al 29 novembre torna al Teatro alla Scala

Elektra

di Richard Strauss, diretta da Christoph von Dohnányi. L'allestimento è quello firmato da Patrice Chéreau nel 2013 in coproduzione tra il Festival di Aix-en-Provence e il Teatro alla Scala, che oggi lo riprende in occasione del quinto anniversario della scomparsa del grande regista.



Nel costruire la scena della tragedia Chéreau si era avvalso dell'intuizione e del gusto del suo collaboratore abituale Richard Peduzzi, capace come pochi altri scenografi di lavorare sulla concezione di spazi e volumi piuttosto che sul decoro dei fondali.



Nella parte di Elektra è in scena Ricarda Merbeth, già splendida Marie in

Wozzeck

e quindi Leonore in

Fidelio

alla Scala. Dopo aver aperto il 2019 a Dresda nella parte di Senta diretta da Christian Thielemann, Ricarda Merbeth tornerà alla Scala in novembre come protagonista di

Die Ägyptische Helena

di Strauss diretta da Franz Welser-Möst. Al suo fianco come Klytämnestra torna Waltraud Meier, una leggenda del teatro degli ultimi decenni che con il Teatro alla Scala ha un legame fortissimo: ricorderemo soltanto che ha cantato in 6 inaugurazioni di stagione, un'assiduità senza paragoni negli ultimi decenni iniziata con Kundry nel

Parsifal

diretto da Muti il 7 dicembre 1991 e proseguita nel 1994/1995 con

Die Walküre

, nel 1998/1999 con Götterdämmerung e nel 1999/2000 con

Fidelio

, tutte dirette da Muti; sono seguite la Stagione 2007/2008 con

Tristan und Isolde

(spettacolo di Chéreau) e la 2010/2011 con

Die Walküre

dirette da Daniel Barenboim.



Ritorna anche come Orest Michael Volle, che alla Scala ha debuttato come Sprecher nella

auberflöte

diretta da Muti nel 1998 per tornare tra l'altro nel

Rheingold

di nuovo con Muti nel 2013 e come

Wozzeck

diretto da Metzmacher nel 2015.



Nel 2017 è stato acclamatissimo Sachs nei

Meistersinger

diretti da Daniele Gatti. Il 26 Volle sarà protagonista di un concerto di canto in cui interpreterà il ciclo brahmsiano Die schöne Magelone con Andrea Jonasson voce recitante e Helmut Deutsch al pianoforte. Nella parte di Aegysth sarà in scena Roberto Saccà, la cui importante carriera internazionale sta per avere un momento di svolta importante con il primo

Otello

di Verdi all'Opera di Francoforte. Chrysotemis avrà la voce di Sabine Hangler.

