Drusilla è "Eleganzissima": gin tonic, swing e bellezza all'Ambra Jovinelli

E' ancora li su quel palco all'Esquilino, nel suo recital "Eleganzissima", impugnando il suo sofisticato gin tonic e danzando leggiadra sulle note swing di un pianoforte, o sul sensuale saxofono che fa da contralto ai tasti, accompagnandola nel suo viaggio. Il suo moonwalk non è perfetto ma la sua interpretazione di una vita che sembra un romanzo avventuriero, è precisamente donata al pubblico come un affresco della memoria. La sua. Quella di sua madre e quella della nonna prima di lei. La memoria, ancora fresca, ancora materica. Resa oggetto per il suo pubblico giunto numeroso a toccarla con mano, con delicatezza, la stessa che madameregala nei suoi spettacoli, omaggi alla vita ed alle storie che essa contiene, come quella dell'amore di un padre, col sublime ricordo di come un uomo dovrebbe sempre guardare una donna. Con rispetto. Con amore. E' eleganzissima Drusilla, nei suoi abiti color da sera, con quei capelli d'argento che vibrano insieme alla sua voce, interrotta dai sorrisi della platea e dalle battute mai scontate di un'artista che non trova eguali nel panorama moderno e che strizza l'occhio alla post-modernità come già superata, già vista. Lo fa a cavallo di un cammello sulle dune del deserto, di tortora vestita. Oppure in una parabola da Siena all'Havana, dove giunse in giovinezza e crebbe sana a ritmo di nenie napoletane di una tata partenope, con una madre poco madre e molto icona, come tale divenne poi sua nonna, passata a miglior vita nel bel mezzo di una prima al Teatro San Carlo a Napoli. Una vita che è uno spettacolo ed uno spettacolo che potrebbe durare una vita, con i suoi finali mai finiti e con la musica di maestri comeal pianoforte,al sax e con la straordinaria partecipazione in scena del maestro, con cui Drusilla dona al pubblico un assaggio di Brasile sul proscenio di un esaurito. Tanti gli ospiti giunti ad applaudire il talento e la raffinatezza dell'artista di origini senesi, dai colleghi di rete, giunta insieme al marito, e con cui Drusilla è ospite fissa nel programma di, passando pered, seguiti dal direttore di Rai3e da