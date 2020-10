Teatri chiusi, lo sfogo in sala di Pietro Clementi prima dell'ultimo spettacolo: «Fatti sacrifici enormi. Non è giusto»

L'ultimo Dpcm varato del Governo per provare a fermare la seconda ondata di contagio da Covid non smette di scatenare polemiche e malumori. Al coro degli scontenti si è unito anche l'attore Pietro Clementi con un discorso-sfogo alla platea del teatro Manzoni di Roma, in occasione dell'ultimo spettacolo prima della chiusura, prevista a partire da oggi, lunedì 26 ottobre.

«Non è giusto», ha esordito: «Caro pubblico, questo sarà, di nuovo, l'ultimo spettacolo al quale assisterete e chissà per quanto. Se penso che questa estate ci hanno detto che se avessimo reso il teatro un posto sicuro, avremmo potuto lavorare...E noi con il metro, ci siamo messi a misurare le distanze per farvi stare traquilli, mentre la proprietà del teatro, spendeva migliaia di euro per comprare un nuovo impianto di areazione, il plexiglas e decidevamo insieme di arrivare a meno della metà degli incassi mantenendo la stessa qualità dei nostri spettacoli».

E ancora: «Se penso che mentre noi questa estate lavoravamo per rendere questo teatro uno dei posti più sicuri per noi e soprattutto per i nostri figli, un posto dove fuggire almeno un'ora a settimana da tutte le ansie le cattiverie, le paure che la vita ci mette davanti ed immergerci tutti quanti in un sogno, in una risata.. in splendidi attimi di felicità!»

L'attore prosegue con un tono progressivamente più amaro e accorato puntando l'indice contro la movida sregolata, ma anche priva di adeguati controlli: «Se penso che mentre noi eravamo impegnati questa estate ad assicurarvi un luogo più che sicuro, sui giornali vedevamo le immagini delle discoteche che strabordavano di ragazzi urlanti e sudati, mi viene da dire: non è giusto».

Troppo grandi gli sforzi per poter accettare a cuor leggero un'altra chiusura: «E proprio oggi che riceviamo la notizia che nonostante i tanti sacrifici economici fatti, i 200 euro di tamponi a settimana per farvi stare tranquilli, nonostante tutto questo sipario chiuderà ancora, mi viene da dire: non è giusto».

Infine, Clementi fa un commento al messaggio con cui viene raccomandato ai cittadini di limitare la propria vita all'indispensabile: «Tutti ormai stanno dicendo limitate la vostra vita solo ad attività necessarie, noi siamo attori, siamo artisti, non produciamo niente. Non fabbrichiamo niente che possa essere toccato o mangiato. Non abbiamo una filiera produttiva, ma lo stesso creiamo. Oh si che creiamo, creiamo tanto: miliardi di risate di lacrime e soprattutto infiniti sogni nel cuore del nostro pubblico. E secondo me, secondo noi. Queste cose, nella nostra esistenza sono necessarie, anzi sono essenziali, per questo mi viene da dire: non è giusto».

La chiosa di Pietro Clementi è una citazione di Shakespeare: «Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno, è racchiusa la nostra breve vita!»

