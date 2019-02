“Diario intimo”da Queneau in scena all'Eliseo Off

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In scena a Roma all’Eliseo Off, dal primo al 10 marzo, “Diario intimo”, liberamente ispirato al “Diario intimo di Sally Mara” di Raymond Queneau (adattamento di Viola Pornaro e Francesco Sala) con la partecipazione di Benedetta Russo. Sally Mara è una diciottenne che scrive un diario, una testimonianza e aspirazione alla conoscenza. Un percorso che va dal candore alla scoperta del mondo, alla scoperta del sesso, la parabola di una bambina che diventa donna.Una crescita testimoniata anche attraverso il linguaggio che qui è composto da passaggi brutali, grotteschi, surreali. Sally è un torrente in piena, rapido e curioso e nulla sa del mondo. Sally Mara è una giovane crisalide che vuole schiudersi. Incesto, antropofagia, sogni erotici, masturbazione sono i temi di un racconto reso esilarante e spassoso anche grazie all’interpretazione di un’attrice come Silvia Salvatori. Il lavoro è fatto di parola, immagine e musica, un’inedita riscrittura scenica dell’opera di Queneau.