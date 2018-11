Dal 7 al 18 novembre il corpo di ballo della Scala vola in Australia per la prima volta con “Don Chisciotte” e “Giselle”

Dopo la Cina, il corpo di ballo della Scala è in partenza per per l'Australia. Per 13 recite, dal 7 al 18 novembre, con due produzioni,

Don Chisciotte

e

Giselle

, la compagnia sarà ospite del Queensland Performing Arts Centre di Brisbane, marcando la prima visita in assoluto del Teatro alla Scala in questo continente. Per la Scala le tournée all'estero costituiscono un'attività costante che ha offerto nel corso del tempo un importante contributo alla diffusione del patrimonio culturale e dell'immagine dell'Italia nel mondo.



Dal 1878, anno della prima tournée a Parigi in occasione del centenario del teatro, sono stati realizzati 155 progetti per 859 aperture di sipario (329 d'opera, 344 di balletto e 186 concerti) e sono 39 le nazioni visitate dal Teatro alla Scala nel corso della sua storia. L'Australia dunque sarà il 40esimo Paese visitato e Brisbane, con i suoi 16.249 km di distanza da Milano, diventerà la città più lontana in cui la Compagnia abbia mai viaggiato. L'Australia è un continente dove la comunità italiana è molto ampia e ha già dimostrato grande entusiasmo per questa visita. Nel tour promozionale realizzato, lo scorso giugno, l'attenzione della stampa locale è stata altissima e sono state avviate molte iniziative collaterali di preparazione alla tournée della Scala con studiosi, giornalisti e studenti coinvolti in masterclasses e incontri per immergersi nella cultura italiana e nella storia dei balletti scaligeri.

