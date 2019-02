Dalla periferie di Napoli al Teatro India, il dittico della compagnia Nest

Fino 17 febbraio la Compagnia Nest, il collettivo di giovani artisti di San Giovanni a Teduccio, invade il palco del Teatro India con Dittico Nest per parlarci della periferia «est» di Napoli, gioiello d’arte e vitalità italiana profondamente segnata dalla piaga della camorra.



In scena due spettacoli che fanno del teatro un viatico per risanare e riabilitare il tessuto sociale. Una possibilità d’arte contro ogni forma di violenza e degrado, per reagire alle tensioni e ai conflitti di una città offesa. Con questo dittico di spettacoli diretti da Giuseppe Miale di Mauro, la compagnia ci porta dentro un modo di fare teatro che si pone in ascolto della realtà per raccontare le dinamiche malavitose che infestano la nostra società, perché agli spettatori sia offerta la possibilità di comprendere quanto strettamente ci riguardano tematiche soltanto apparentemente “lontane”, e in realtà vicine, pressanti, universali.



Questa la convinzione della Compagnia Nest: che cambiare è possibile, e che per cambiare sia necessario l’agire sociale, la solidarietà, e considerare le risorse creative in tutta la loro dignità, impiegandole come agenti di trasformazione. In scena fino al 12 febbraio il primo spettacolo del Dittico, Gli onestio della banda, sorprendente riscrittura della sceneggiatura di Age e Scarpelli de La banda degli onesti con Totò e Peppino, firmata dallo scrittore Diego De Silva e dal regista Giuseppe Miale di Mauro, che ne cura anche la regia.



In scena dal 12 al 17 febbraio il secondo spettacolo del Dittico, 12 baci sulla bocca, scritto da Mario Gelardi e diretto da Giuseppe Miale Di Mauro. Anni 70, sullo sfondo della provincia soffocante e a volte disorientante di Napoli si consuma l’incontro-scontro tra Emilio, lavapiatti dai modi e dal linguaggio diretto, e Massimo, fratello del proprietario di un ristorante, sposato con una donna.

