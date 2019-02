Dai Paesi nordici, l'Aurora arriva al Parco della Musica in punta di piedi

Le espressioni della danza contemporanea dei Paesi Nordici, accanto a concerti e mostre, installazioni di light design e proiezioni, light show, sound art e appuntamenti per bambini, che hanno al centro l'importanza della natura e il rispetto che l'uomo le deve. E poi il verde, il rosso e l'azzurro del seducente spettacolo dell'aurora boreale da guardare col naso in su, in live streaming direttamente dalla Lapponia.



Sarà un grande viaggio nella cultura di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia la nuova edizione di Equilibrio Festival, in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 10 al 26 febbraio. Dopo i focus dedicati a Francia e Germania, nel 2019 arrivano nella Capitale le produzioni più significative di un piccolo e selezionatissimo esercito di danzatori, coreografi, artisti e compositori provenienti da Paesi non lontani eppure ancora non troppo conosciuti dal pubblico italiano.



Sei gli spettacoli in cartellone - Mats Ek (Svezia), Zero Visibility Corp. / Ina Christel Johannessen (Norvegia), Pontus Lindberg and Danish Dance Theatre (Svezia/Danimarca), Alpo Aaltokoski Company (Finlandia), Hallgrim Hansegard (Norvegia), Cullbergbaletten (Svezia), a cui si accompagna il concerto del Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista che eseguirà Maa (1991) di Kaija Saariaho (Finlandia).



Ponendosi idealmente sulle tracce di Ingrid Bergman e Greta Garbo, Anita Ekberg, Bertel Thorvaldsen e Alvar Aalto, personaggi che tanto si sono ispirati a Roma, il Festival, diretto da Roger Salas e organizzato in collaborazione con le Ambasciate, propone un'immersione nei linguaggi contemporanei dei Paesi Nordici con un programma non solo di grande qualità artistica e attento al messaggio ecologista, ma anche rigorosamente aperto, dal momento che tanti appuntamenti sono fruibili gratuitamente.



Come l'imperdibile live streaming dell'aurora boreale che verrà proiettata tutti i giorni del festival, dal tramonto in poi, sulla cupola della Sala Sinopoli, in diretta dall'osservatorio di Geofisica di Sodankyla. O come le mostre Collisions di Irene Suosalo, che presenta un'installazione video ispirata alla danza dell'aurora boreale, e On thin ice, che documenta con immagini mozzafiato la storia della spedizione artica del 2015 a bordo della nave oceanografica Lance, seguendo la deriva dei ghiacci.



Ancora dedicati al fenomeno ottico dell'aurora boreale gli spettacoli di light art di Mads Vegas che illuminerà l'esterno dell'Auditorium e di sound art di Jacob Kirkegaard, che farà ascoltare le emissioni elettromagnetiche e cosmiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA