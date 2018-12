Da Piermarini a Botta, La Scala mette in mostra 240 anni di “Magnifica fabbrica”

Nel futuro della Scala c'è una torre medievale, un nuovo progetto di Mario Botta che, salvo imprevisti, entro il 2022 realizzerà, in quella che era una palazzina adiacente al teatro in via Verdi, un edificio di sei piani interrati e 11 fuori terra.



Per avere un'idea del nuovo spazio - che permetterà al palcoscenico di raggiungere una profondità di 70 metri e ospiterà fra l'altro una sala prove e incisione con un soffitto alto 14 metri per l'orchestra, uffici, una sala prove per la danza - con una spesa stimata di 17 milioni di euro, basterà visitare la mostra

La magnifica fabbrica 240 anni del Teatro alla Scala dal Piermarini a Botta

, aperta dal 4 dicembre al 30 aprile al museo del teatro.



«Possiamo essere molto fieri di rappresentare la Scala dal '700 al futuro - ha commentato alla presentazione il sovrintendente Alexander Pereira -. Con Botta abbiamo un grande progetto in via Verdi e un altro progetto importante è il rinnovamento dei palchi» per migliorarne l'acustica. D'altronde la Scala è un «camaleonte» che cambia per restare se stessa, come l'ha definita Fulvio Irace che con Pierluigi Panza ha curato l'esposizione.



Nata dalle ceneri (letteralmente) del Regio Ducal Teatro, su progetto di Piermarini aprì il 3 agosto 1778 (e in mostra si trova anche il racconto fatto da Pietro Verri della prima). Ma già nel 1814, ha ricordato l'architetto Botta, l'architetto di Napoleone Luigi Canonica demolì il convento alle spalle del teatro per dare spazio alla macchina scenica.

I bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale colpirono la Scala che fu subito ricostruita, e poi aggiornata con il grande restauro, a firma di Botta, fra il 2002 e il 2004. Nel frattempo anche lo spazio intorno è stato modificato: cambiata la facciata dall'antistante Palazzo Marino, abbattute le case di piazza Scala. Una serie di cambiamenti tutti raccontate ai visitatori con immagini, video, rendering e elementi multimediali. Alla mostra hanno dato il proprio sostegno Edison, Intesa Sanpaolo e Mapei.

