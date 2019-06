Da Nekrosius ad Art Kane, il Napoli Teatro Festival Italia si mette in mostra

Il Napoli Teatro Festival Italia si mette in mostra: sono otto in totale le esposizioni che saranno presentate al pubblico in occasione della dodicesima edizione del NTFI, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival.



Sabato 8 giugno si apriranno le mostre nelle sale di Palazzo Fondi. In omaggio al grande regista lituano recentemente scomparso, alle ore 17 opening di

Il Meno fortas

di Eimuntas Nekrosius: fotografie, bozzetti, documenti, appunti e oggetti di scena (fino al 14 luglio). Ci sarà poi l'installazione interattiva

D'ans un jardin je suis rentréè

, della scenografa Bissane Al Charif (Palestina-Siria) insieme all'attrice e regista libanese Chrystèle Khodr (fino al 22 giugno - evento programmato in collaborazione con La Francia in Scena).



Opening a Palazzo Fondi l'8 giugno, anche per la mostra

Mario Francese, 40 anni dopo: una vita in cronaca

sul lavoro del giornalista siciliano assassinato nel 1979, il primo a parlare del caso di Peppino Impastato come di un omicidio (fino al 14 luglio).

Lacci gassosi, ordito del cielo

è il titolo della mostra a cura di Giuseppe Cerrone (fino al 14 luglio). Fino al 12 luglio Al Blu di Prussia sarà in esposizione

Dietro le quinte - Federico Fellini

negli scatti di Patrizia Mannajuolo, a cura di Valentina Rippa, omaggio al grande regista riminese in occasione dei 25 anni dalla scomparsa.



Il 12 giugno presso Made in Cloister sarà inaugurata (ore 18,00)

Art Kane.Visionary

a cura di Jonathan Kane e Guido Harari, retrospettiva completa dedicata al Maestro della fotografia, a vent'anni dalla sua morte: cento fotografie raccontano l'eclettica esperienza del fotografo americano (fino al 14 settembre). Al Museo delle Arti Sanitarie, il 15 giugno aprirà la mostra

Adda passà a nuttata - Negli Incurabili la vera storia degli antibiotici

(ore 17), un percorso espositivo curato da Carmen Caccioppoli e dedicato alle ricerche sperimentali sugli antibiotici compiute da Vincenzo Tiberio, e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per il restauro del Complesso degli Incurabili (fino al 14 luglio).



Dal 25 giugno al 14 luglio a Palazzo Fondi, visitabile la mostra

Raffaello Eroico Quel che è stato, è, sarà

, a cura di Maria Savarese, una selezione di opere create fra il 2011 ed il 2019 dall'artista napoletano (inaugurazione ore 17.30).

