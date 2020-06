Al via le prove al San Carlo per Tosca, Aida e Nona di Beethoven con Mariotti e Valcuha: test per 300 dipendenti

Sono rientrati a Teatro i 300 lavoratori del San Carlo. Dalle 8 di questa mattina sono cominciati i test rapidi che si protrarranno nell'arco di tutta la giornata di oggi, mentre domani inizieranno le attività con le prove dell'Orchestra,del Coro, del Ballo e con la ripresa di tutto il comparto tecnico e amministrativo.

Ad accogliere i lavoratori il Sovrintendente Stéphane Lissner. «E' un momento forte ed emozionante per tutti», afferma Lissner, «la fase 3 della riapertura ci mette a dura prova ma siamo pronti, con entusiasmo e determinazione, a ripartire con lo spirito giusto e soprattutto nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni igienico-sanitarie previste per la prevenzione del Covid 19. La priorità in questo momento difficilissimo è infatti garantire la sicurezza di tutti, sono qui ad accogliere i lavoratori del Teatro San Carlo e ad assicurarmi che possano operare nelle massime condizioni di sicurezza, in linea con le Direttive, senza rischi per nessuno, garantendo i distanziamenti e il rispetto delle norme. Siamo pronti a rialzare il sipario del Teatro, al via domani le prove per debuttare all'aperto con la Tosca, l'Aida e la Nona di Beethoven».

La Stagione estiva si svolgerà a luglio in piazza del Plebiscito. Debutto il 23 luglio con la Tosca di Giacomo Puccini diretta da Juraj Valcuha. A seguire martedì 28 e venerdì 31 luglio l'Aida di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Mariotti, e giovedì 30 la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven diretta da Juraj Valcuha.

