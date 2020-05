Palinsesto social: La Scala svela i misteri dell'opera e della danza

Parte domani, 23 maggio, il nuovo palinsesto tutto social della Scala di Milano, che dalla forzata chiusura di fine febbraio a causa del Coronavirus ha continuato ad essere presente online fra l'altro con oltre 259.000 immagini dagli archivi del Teatro disponibile su Google Arts and Culture 30 titoli di opera e balletto visibili su Raiplay (e trasmessi anche da Rai 5).



Dal 23 maggio su youtube arriva il podcast solo audio Prima la musica affidato al critico e pianista Luca Ciammarughi che intervista i protagonisti della Scala, a partire dal direttore musicale Riccardo Chailly. Una serie che si arricchirà ogni mercoledì e sabato alle 9 di una nuova puntata (il 30 maggio dedicata, ad esempio, a Daniele Gatti).



Da lunedì su Facebook si sveleranno invece

I misteri dell'opera

, un modo per far conoscere chi contribuisce a creare uno spettacolo. Il primo appuntamento sarà con il primo violino Francesco De Angelis che spiegherà storia e funzione del violino di spalla.



Continuano poi su Fb le conversazioni sul teatro del sovrintendente Dominique Meyer con grandi protagonisti del palcoscenico: martedì alle 18 protagonista il tenore Juan Diego Florez, e venerdì Alessandra Ferri.



Sul profilo del teatro domenica 31 alle 10 arrivano i Concerti per famiglie con gli ensemble strumentali della Scala. Su instagram mercoledì, Claudio Coviello inaugura il ciclo

A passi di danza con i ballerini della Scala

: ciascun ballerino spiega un passo mostrandone l'esecuzione dal vivo e nei video degli allestimenti scaligeri di alcuni grandi balletti. Prossima protagonista sarà Nicoletta Manni.

