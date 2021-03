La Bayadère e il Sogno: quattro domeniche da “danzare” con gli allievi della scuola del Teatro dell'Opera di Roma

Quattro nuovi titoli che hanno per protagonisti gli allievi della Scuola di Danza dell'Opera di Roma si aggiungono alla programmazione di Teatro Digitale su operaroma.tv dell' istituzione musicale della Capitale.

Gli spettacoli La Bayadère Divertissement di Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, Concerto in Oro di Alessandro Bigonzetti, Sogno di una notte di mezza estate di Alessandra Delle Monache e Turnpike di Mauro Bigonzetti, sono andati in scena nelle scorse stagioni e vengono ora riproposti grazie allo streaming gratuito.

Con un titolo al mese a partire da marzo, anche le giovani stelle della danza tornano in scena, online, per il pubblico a casa. «Gli spettacoli sono stati scelti dal vasto repertorio realizzato negli ultimi anni», dice la direttrice della Scuola di Danza Laura Comi, «titoli diversi dal punto di vista musicale, tecnico-stilistico, scenografico e per i costumi. Partecipare all'iniziativa del Teatro Digitale è un'occasione importante per far conoscere il lavoro che svolgiamo alla Scuola di Danza dell'Opera di Roma anche a un pubblico nuovo».

La Bayadère Divertissement

Si parte domenica 7 marzo alle 20 con La Bayadère Divertissement su musica di Ludwig Minkus. La coreografia è stata creata da Ofelia Gonzalez e Pablo Moret in occasione del Saggio Spettacolo al Teatro Costanzi nel 2016.

Il balletto del mese di aprile - domenica 11 - è Concerto in Oro, creazione di Alessandro Bigonzetti su musiche di Franz Schubert. Il 2 maggio è in programma Sogno di una notte di mezza estate su musica di Felix Mendelssohn, con il balletto in un atto firmato da Alessandra Delle Mona, che è stata anche coreografa e regista dello spettacolo andato in scena nel 2014 al Teatro Nazionale.

Turnpike

Il 6 giugno sarà la volta di Turnpike, di Mauro Bigonzetti, su musica di Johann Sebastian Bach, lavoro creato nel 1991 che il coreografo ha concesso alla Scuola di Danza dell'Opera di Roma perché lo rimettesse in scena al Saggio Spettacolo del 2019.

Per assistere agli streaming gratuiti, basta collegarsi a operaroma.tv, il canale YouTube ufficiale del Teatro dell’Opera di Roma: https://www.youtube.com/user/operaroma.

Chi volesse contribuire con un biglietto virtuale può fare una donazione alla Fondazione: https://www.operaroma.it/news/i-love-roma-opera-aperta/ . La campagna di fundraising “I love Roma Opera aperta” permette a tutti gli amanti dell’opera e del balletto di sostenere il Teatro e godere delle agevolazioni fiscali “ART BONUS”.

