Frascati, in scena a Villa Torlonia "Corri: dall’Inferno a Central Park": il libro di Roberto Di Sante

"Se stai attraversando l'Inferno, non ti fermare". Firmato Winston Churchill, ma potremmo anche dire Roberto Di Sante, neo vincitore del Premio Argentario. Il suo bestseller "Corri: dall'Inferno a Central Park" («Durante la maratona di New York faceva un freddo terribile, anche il meteo era avverso all'impresa»), che racconta la sua risalita dal baratro della depressione, arriva stasera a Villa Torlonia (viale Annibal Caro) di Frascati grazie allo spettacolo di Ferdinando Ceriani con Sebastiano Gavasso e le musiche della violoncellista Giovanna Famulari, spesso sul palco con Tosca: «Ora corrono tutti e tre, sono diventati dei veri maratoneti», scherza l'autore. Alle 21,30, a Villa Torlonia, «dove tutto ebbe inizio, sette anni fa», uno spettacolo - già sold out da diversi giorni - per ripartire e ritrovare se stessi.