Coronavirus, salta anche il Festival Internazionale di Edimburgo

Salta anche l'edizione 2020 del Festival Internazionale di Edimburgo, tradizionale appuntamento di primo piano in Scozia in programma ad agosto, fra le manifestazioni artistiche e culturali cancellate a causa del coronavirus nel Regno Unito come altrove nel mondo.



L'annuncio è arrivato oggi, sulla scia del rinvio del Royal Edinburgh Military Tattoo, del Fringe, dell'Art Festival e dell'International Book Festival. Fergus Linehan, direttore della rassegna scozzese, ha scritto: «Siamo enormemente delusi di dover annunciare questa cancellazione, ma data la situazione attuale crediamo sia la decisione giusta».



«L'Edinburgh International Festival è del resto nato nelle avversità - ha proseguito - e per questo avvertiamo la necessità di riconnetterci per ricostruire», non appena sarà possibile, «il nostro spirito e la nostra economia».



Parole analoghe sono venute da Shona McCarthy, chief executive della Edinburgh Festival Fringe Society, che ha detto di avere «il cuore spezzato»

