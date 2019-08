Con il Leone d’oro a Jens Hillje si chiude la Biennale Teatro

Come un sigillo sul festival la cerimonia di consegna del Leone d’oro alla carriera a Jens Hillje, drammaturgo tedesco e condirettore del Maxim Gorki Theater, ha luogo domenica 4 agosto al Teatro Goldoni (ore 18), penultimo giorno della Biennale Teatro.



Perché Jens Hillje compendia in varia misura tutte le declinazioni del drammaturgo oggi, a cui il festival è intitolato e di cui ha offerto testimonianza nelle due settimane di programmazione. Per anni alla Schaubühne di Berlino che ha rivoluzionato insieme a Thomas Ostermeier e Sasha Waltz, Hillje rappresenta il drammaturgo che non è più solamente artefice della scrittura o dell’elaborazione di testi teatrali.



Oggi Hillje è condirettore artistico del Gorki Theater, che ha contribuito a rendere fulcro della nuova scena berlinese, collaborando con i più importati nomi della scena internazionale ma anche cercando sinergie fra giovani artisti, autori, registi, scoprendo nuovi talenti e creando anche un nuovo pubblico.



Significativo sotto molti aspetti lo spettacolo presentato dal Theater Gorki per la regia di Sebastian Nübling, Die Hamletmaschine. E’ il testo forse più noto ed enigmatico di Heiner Müller, un testo che sembra chiudere il sipario aperto da Mauser, con lo scardinamento della drammaturgia del secondo Novecento. Trama e personaggi sono azzerati (“Io non sono Amleto. Non recito più alcun ruolo. Le mie parole non dicono più niente”), nessun dialogo ma blocchi di monologhi e, sullo fondo, le vicende del ’56.



Conclude la serata l’ultimo spettacolo di Julian Hetzel, The Automated Sniper, in scena alle Tese dei Soppalchi (ore 21.30), spettacolo che esamina il paradosso della guerra combattuta a distanza sull'esempio dei droni. Una distanza crescente che è risultato e obiettivo primario dell’evoluzione delle armi. Un lungo viaggio verso un’unica direzione: dalla lotta coi pugni si è via via passati all’utilizzo di strumenti che aumentano la distanza tra i combattenti: coltelli e spade, poi lance, archi, quindi fucili, bombe, aerei, razzi, infine i droni. The Automated Sniper è una performance che esplora la relazione ambigua tra virtuale e reale messa in campo dall’utilizzo dei droni nei conflitti.

