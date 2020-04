Comunale in streaming, Mariotti dirige il “Nabucco”

La grande musica non si ferma nonostante il momento di pausa dalle attività dovuto all'emergenza sanitaria e il Teatro Comunale di Bologna, date le numerose visualizzazioni delle opere, dei concerti e dei balletti trasmessi su YouTube nelle ultime settimane, rilancia con una nuova programmazione in streaming – sempre sullo stesso canale – dedicata non solo al pubblico adulto, ma anche ai più piccoli.



Per circa un mese sarà infatti possibile, in giorni e fasce orarie differenti, assistere a spettacoli e conferenze, oltre a rubriche pensate per i bambini e gli studenti. Ogni fine settimana – il sabato alle 21.00 e la domenica alle 15.30 – per il cartellone “Comunale in streaming” verranno trasmesse opere e concerti registrati nelle scorse stagioni del Teatro; il sabato alle 16.00 sarà invece dedicato ai più giovani con la rubrica educational “Opera Favola”, nella quale si racconteranno alcune opere liriche a partire da celebri fiabe; infine il martedì alle 18.00 si potranno riascoltare le conferenze del ciclo “Dialoghi intorno all’opera”.



La nuova settimana prende il via domenica 5 aprile alle 15.30 con il concerto sinfonico dedicato a Pëtr Il’ič Čajkovskij, diretto da Giedrė Šlekytė e con Kevin Zhu al violino, eseguito al Comunale nell'aprile 2019; in programma il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”.



Si prosegue martedì 7 aprile alle 18.00 con la conferenza di presentazione del Parsifal di Richard Wagner, a cura di Nicola Sani e del regista Romeo Castellucci, registrata nel gennaio 2014. Quell’anno l’ultimo capolavoro operistico del compositore tedesco aveva inaugurato la Stagione lirica, con Roberto Abbado sul podio, nel centenario della prima rappresentazione italiana avvenuta proprio al Comunale.



Sabato 11 aprile alle 16.00 nell’appuntamento educational, a cura del Teatro Comunale e con la partecipazione della Scuola dell’Opera, si racconta ai bambini la Cenerentola di Gioachino Rossini a partire dalla fiaba di Charles Perrault. Lo stesso contenuto verrà pubblicato anche sulla nuova pagina Facebook “TCBO Opera Young”, creata dal Teatro bolognese nell’ambito della formazione come ulteriore canale di comunicazione rivolto agli studenti.



Nella stessa giornata di sabato, alle 21.00, viene trasmessa l’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Mariotti con la regia di Yoshi Oida, nell'allestimento del Comunale del 2013. La settimana si conclude il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile alle 15.30, con la Sinfonia n. 2 in do minore “Resurrezione” di Gustav Mahler diretta da Asher Fisch nell’aprile del 2019, con le voci di Charlotte-Anne Shipley e Lioba Braun.

