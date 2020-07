Compleanno tra i Vip per Federico Perrotta: «Spero che il teatro possa tornare ad avere il futuro che merita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcare le tavole del palcoscenico è sempre stato il suo sogno fin da bambino e così l’attore Federico Perrotta prima di spegnere le candeline della sua torta di compleanno ha chiuso gli occhi e, come da tradizione, ha espresso un desiderio poi confidato ai presenti: “Spero che il teatro possa tornare ad avere il futuro che merita, ovviamente in totale sicurezza”.Gli applausi più calorosi arrivano prontamente da Pier Francesco Pingitore, deciso a sottolineare l’importanza di dedicarsi alla cultura e all’arte in tutte le sue sfumature. Nel locale in Viale di Vigna Pia, nel quartiere Portuense, gli amici ed i colleghi più stretti non hanno voluto perdere l’occasione di ritrovarsi dopo il lockdown, anche se hanno accuratamente evitato baci ed abbracci preferendo, anche all’affettuosa stretta di mano, il più rigoroso saluto con il gomito.Una festa speciale carica di energia, di sorrisi e risate, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Graziella Pera, Manuela Villa, Nicola Canonico, Luca Biagini Tra i primi ad arrivare Claudio Insegno con l’inseparabile cagnolino Burt, ma anche Roberto Ciufoli e Morgana Giovannetti, protagonista di divertenti selfie con Valentina Olla, la bella attrice moglie del festeggiato che, nel gran finale, lo ha aiutato a soffiare seguendo il rito propiziatorio per augurare al consorte e alla loro bella famiglia un anno di serenità e salute.