Comi, responsabile della scuola di danza del Costanzi: «Per ballare, sacrificio e passione»

Laura Comi è la direttrice della Scuola di danza del Teatro dell’Opera. Sotto i riflettori fino a 48 anni, poi ha deciso di occuparsi dei nuovi talenti, al Costanzi, proprio dove lei cominciò a ballare da bambina. I suoi allievi sono protagonisti dello Schiaccianoci, dal 4 al Teatro Nazionale.



Chi sono oggi gli aspiranti ballerini?

«Ragazzi dei nostri tempi, animati da una grande passione. E qualche volta dalla passione dei genitori».

Nell’epoca del tutto e subito, riescono a fare sacrifici?

«Sì, nonostante il bombardamento social. La tecnica è lo strumento attraverso cui esprimersi. O studi, o...».

Quanto è dura la selezione?

«A scuola seguiamo 180 allievi tra i 9 e i 18 anni. Ogni anno devono superare un esame per passare ai corsi successivi. E fuori ce ne sono almeno 500 che spingono per entrare».



Quanto studiano?

«Tutti i pomeriggi, anche il sabato. I piccoli un’ora e mezza. I grandi fino a sera. Alcuni fanno tirocinio negli spettacoli del Costanzi».



E a scuola come fanno?

«Scelgono istituti qui intorno, così almeno non perdono tempo in spostamenti».

Più ragazze?

«Sì, ma presto avremo il pareggio».



La dieta è un’ossessione?

«No. Ma se una ballerina pesa più di 47, 48 chili diventa impossibile farla volare».

«La danza è estetica».

Un ballerino a 40 anni è già sul viale del tramonto. Destino crudele?

«Sì».

Il passaggio dalle scene alle aule?

«Non è subito piacevole. È dura. Ma adesso adoro tutti i miei allievi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA