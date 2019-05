Colpevole o innocente? Da Bologna a Lecce a teatro è "Processo all'Europa"

Che Europa sarà lo diranno le urne il prossimo 26 maggio, che Europa è stata invece lo si potrà scoprire andando a teatro. Debutta il 7 maggio al teatro Alemanni di Bologna lo spettacolo "Processo all'Europa", una commedia in forma di processo, appunto, in cui l'Europa è chiamata a rispondere del suo operato. La piéce, che toccherà anche Roma e Lecce, è nata all'interno del p rogetto “Europa a Teatro”, co-finanziato dal Parlamento Europeo nell’ambito delle azioni di comunicazione in supporto alle Elezioni Europee 2019 e presentato nella Sala dei Mosaici dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Le date di Bologna e Roma (16 maggio teatro San Giustino ore 21) si basano sul testo di Marco Ferri, messo in scena dalla compagnia “Signori, chi è di scena” mentre la commedia di Lecce è interamente curata dal centro di produzione teatrale "Cantieri Teatrali Koreja" .

Il sottotitolo dello spettacolo è: il futuro ci interroga.

È uno spettacolo politico nel senso vero del termine – racconta Marco Ferri, scrittore e commediografo – non si tratta di propaganda a favore di questo e quello schieramento che si presenterà alle prossime elezioni europee, quanto piuttosto di un ragionamento articolato tra i pregi e i difetti dell’attuale Unione europea. E quindi del futuro dell’Europa. La formula dell’accusa e della difesa è stata arricchita non solo da testimoni a carico e a discarico, ma anche con interventi di attori tra il pubblico, il quale alla fine sarà chiamato a esprimere un verdetto

.

Monica Ferri che cura anche la regia, nella messa in scena è Europa, l’imputata.

Dare un volto umano, un corpo di donna, a un’istituzione che sembra molto lontana dalle persone è stato da un lato difficile, ma al contempo molto stimolante. La politica è fatta di idee, ma sono le persone che le esprimono, le raccontano, le incarnano

.

Accanto a Monica Ferri, l’imputata, Giuseppe Volgesang (il giudice), Elvio Belli (l’Accusa), Delia Casa (la Difesa), Cristina Turella (la Cancelliera); Paola Pilone, Simone Lilliu, Loredana Cipullo, Marzia Savi, Ferdinando Ciaccia e Michela Foraggio saranno i testimoni dell’accusa e della difesa. Il pubblico ricoprirà il ruolo di giuria popolare ed è invitato a votare per stabilire il verdetto finale. L’Europa verrà giudicata colpevole o innocente?





