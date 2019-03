Carsen: «Noi tutti come Orfeo stiamo al mondo per amare e morire»

La scena è essenziale. Contro una luce che non segna né il giorno né la notte, si stagliano le figure dei protagonisti, uomini e donne di ogni tempo, chiamati a raccontare il tormentato amore di Orfeo per Euridice.



«Gluck affronta eros e thanatos, in modo asciutto, concentrato sull’azione drammatica. E io ho colto questo invito senza concedere distrazioni. Semplicemente, uno spettacolo sui grandi misteri della vita. Orfeo rappresenta la condizione umana, l’amore e la perdita. Tutti noi veniamo al mondo per amare e morire. Forse non siamo preparati a questa condizione. Ma l’arte è una risposta. E opere come queste possono illuminarci».

Robert Carsen, canadese, 64 anni, insignito dei premi Abbiati e Olivier, debutta al Teatro dell’Opera riportando a Roma un titolo che mancava da 51 anni, “Orfeo ed Euridice” di Gluck, nella versione di Vienna del 1762: venerdì 15 marzo la prima rappresentazione, repliche fino al 22 marzo con il maestro Gianluca Capuano (anche per lui si tratta di un esordio nel lirico capitolino), il controtenore Carlo Vistoli, nei panni di Orfeo, e i soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed Emoke Baràth (Amore).

Scene e costumi di Tobias Hoheisel, luci di Carsen con Peter Van Praet, direzione del coro del maestro Gabbiani.

«Gluck con questo lavoro segna una pagina epocale nella storia della musica settecentesca, cambia il mondo di comporre le opere per focalizzarsi sui temi che accompagnano le vite di tutti, sempre: amore e morte», aggiunge il regista canadese, protagonista l’estate scorsa a Spoleto con il suo travolgente “The Beggar’s Opera”, atteso a ottobre alla Scala di Milano dove firmerà il “Giulio Cesare” di Händel e di ritorno a Roma a novembre prossimo per “L’Idomeneo, Re di Creta” di Mozart.

Banditi i recitativi secchi, le grandi arie con da capo, i capricci dei divi. «La lirica», continua Carsen, «aveva perso la sua struttura, anche a causa delle vanità dei cantanti o di scene sontuose. Gluck l’ha voluta riformare, riportandola alle radici e segnando un nuovo percorso verso la modernità».

Tre atti brevi, in tutto un’ora e mezza, decorazioni lasciate nel ripostiglio così come le coreografie. «O si decide di farne uno spettacolo di danza, oppure non hanno senso», afferma Carsen, «E comunque non erano in linea con la mia scelta di dar forza assoluta a questa storia d’amore totale, in cui la morte compare fin dal primo momento. Orfeo è un ruolo complesso, una personalità stressata fin dall’inizio. Vuole la sua Euridice e la perde. Il lieto fine non mitiga la potenza del dramma. Non ci sono riferimenti sociali, storici, psicanalitici. La fantasia del pubblico va accesa. Ognuno saprà ricostruire il proprio viaggio verso il desiderio».

