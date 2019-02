Carnevale, i ragazzi fanno la festa alla Biennale tra spettacoli e laboratori

La Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, annuncia il decimo Carnevale Internazionale dei Ragazzi, che si svolgerà da sabato 23 febbraio a domenica 3 marzo 2019 a Venezia, nella sede della Biennale a Cà Giustinian, con attività di laboratorio gratuite su prenotazione obbligatoria aperte alle scuole dal lunedì al venerdì e alle famiglie il sabato e la domenica.



Il Carnevale Internazionale dei Ragazzi è un progetto della Biennale di Venezia che dal 2010 si rivolge ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti, e alle famiglie, sollecitando la creatività e la partecipazione nei giovani con laboratori organizzati, concorsi, creazioni di maschere e costumi, per favorire un impegno diretto e attivo dei partecipanti.



Il Programma generale si articolerà come di consueto in giornate per le scuole, weekend per le famiglie, l'ormai celebre sezione I Magnifici, laboratori organizzati, realizzati con il coinvolgimento degli studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro. Al decimo Carnevale Internazionale dei Ragazzi parteciperanno Paesi quali la Germania, il Kosovo e l'Ungheria, nonché istituzioni, enti e associazioni con progetti in linea con i temi scelti.

