Stap Brancaccio di Roma e la Mdm Academy di Milano presentanoun progetto formativo, con la direzione artistica di Chiara Cattaneo, rivolto ai professionisti del musical: un ciclo di otto master class con docenti internazionali per preparare i performer, i cantanti e i ballerini italiani alle grandi audizioni europee di Stage Entertainment e Disney.Masters of Musical nasce grazie all’incontro tra l’esperienza di Chiara Cattaneo, Casting Consultant di Stage Entertainment International e Direttrice della MDM Academy, e quella di Alessandro Longobardi, Direttore Artistico del Teatro Brancaccio. «È arrivato il momento che Milano e Roma uniscano le forze per offrire un’esperienza formativa unica nel panorama italiano», afferma Cattaneo: «Per la prima volta grandi nomi del musical internazionale verranno in Italia, al Teatro Brancaccio, per preparare concretamente i nostri giovani performer alle grandi audizioni di Disney e Stage Entertainment. Parliamo di artisti straordinari che hanno lavorato, e lavorano tutt’ora, ai grandi titoli come The Phantom of the Opera, Cats, Tarzan, Aladdin, Kinky boots, The bodyguard, Beauty and the Beast».«I giovani artisti che parteciperanno alle nostre master class avranno il pieno supporto tecnico e logistico del Teatro Brancaccio», dichiara Longobardi: «Potranno studiare con i docenti direttamente sul palcoscenico affinché prendano più confidenza possibile con quello spazio magico che è il teatro. Le master class in programma hanno infatti proprio l’obiettivo dell’inserimento immediato dei performer nel mondo del lavoro». Masters of Musical è rivolto a performer, cantanti e ballerini ambosessi, over 16 anni. Gli stage in programma si svolgeranno a Roma, al Teatro Brancaccio. La Masteclass è aperta a Ragazzi e ragazze under 16 che possono partecipare in qualità di uditori nei giorni di sabato e domenica. Le prossime Master class si terranno dal 21 al 23 febbraio e dal 13 al 15 marzo. La Master di febbraio vedrà come docenti Paul Glaser, regista, compositore e direttore artistico dell’English Teather di Amburgo, Luca Pavanati, direttore musicale per La bella e la bestia della Disney, e la stessa Chiara Cattaneo. Pavanati e Cattaneo parteciperanno anche alla Master di marzo, con loro Jeff Lee direttore artistico di Disney Theatrical Productions.