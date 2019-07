Con un omaggio a Borsellino al via la stagione estiva del Biondo

Con lo spettacolo

In mio onore

di Elisa Parrinello, dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, degli agenti della sua scorta e di tutte le vittime della mafia, prenderà il via a Palermo (venerdì 19 luglio, alle 20.45 nel Chiostro di Sant'Antonino) in occasione dell'anniversario della strage di via d'Amelio,

Vocazioni

, la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo diretto da Pamela Villoresi.



Si tratta di un'opera metaforica, che attraverso i linguaggi del teatro, della musica e della danza mette in scena il conflitto tra bene e male, lanciando un messaggio di pace, civiltà e coraggio. Interpretato dalla Compagnia S'Kalsa, la Compagnia di Folleria e gli allievi dei laboratori teatrali Ditirammu Lab, con la partecipazione di Stefania Blandeburgo e con Gloria Riti, David Marzi, Domenico Ciaramitaro, Giulia Tarantino, lo spettacolo vuole lanciare un messaggio di pace, civiltà e coraggio.

In mio onore

è uno spettacolo corale, nel quale si immagina che i martiri della mafia inviino sulla terra i loro

Messaggeri Paladini

, con l'intento di redimere gli aguzzini delle stragi di Cosa nostra. Gli Angeli li esasperano, li tormentano e quasi seducono il cuore di ognuno di loro, fino alla resa dei conti, quando la cupa e indomabile crudeltà della mafia è messa in ginocchio dalla voce di chi è rimasto disarmato, ma colmo di un amore infinito.



La voce di quel dolore trasmette un'emozione forte non solo a chi ascolta, ma soprattutto a chi continua la lotta in nome di chi non c'è più. Il festival

Vocazion

, nel quale Pamela Villoresi ha riunito artisti di culture diverse e spettacoli legati da un comune afflato verso una dimensione etica e spirituale, proseguirà fino al 28 luglio con spettacoli di teatro, concerti, danza e incontri.

