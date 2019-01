Bolle a Caracalla: non c'è due senza tre: Gala alle Terme il 9, il 10 e l'11 luglio

Le date con il Gala dei Gala di Roberto Bolle and Friends 2019 a Caracalla, diventano tre. A grande richiesta, alle date già annunciate del 9 e del 10, si aggiunge quella dell'11 luglio.



Da oggi presso la biglietteria del Teatro dell'Opera di Roma, sarà possibile acquistare i biglietti anche per la terza data del tour Roberto Bolle and Friends.



Il Gala dei gala che nasce dall'esperienza e dal carisma di Roberto Bolle, celebre étoile scaligera e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York, qui in veste di interprete e direttore artistico, riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico internazionale.