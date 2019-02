Il Blue Man Group torna in Italia a marzo, due tappe a Milano e Firenze

Ironia e ritmi tribali, sonorità techno e body art, percussioni con tubi in pvc e gag da cinema muto. Dopo 25 anni di performance che hanno conquistato oltre 35 milioni di persone nel mondo, i tre uomini dalla faccia azzurra del Blue Man Group a marzo tornano in Italia dopo il debutto nel 2017. Due le tappe: a Milano al Teatro degli Arcimboldi dal 19 al 24 e a Firenze, al Nelson Mandela Forum dal 28 al 31. La carovana del gruppo americano ha toccato in questi giorni Graz, in Austria: nell'auditorium della città il pubblico di ogni fascia di età, soprattutto famiglie, è stato al gioco dei tre uomini dalla testa blu che cercano con gli spettatori un dialogo non verbale basato sugli sguardi. Ad amplificare l'effetto il coinvolgimento sul palcoscenico di co-protagonisti pescati tra il pubblico.



Il progetto Blue Man è stato messo in piedi alla fine degli anni Ottanta a New York da tre studenti, Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink. Dalla prima in teatro nel 1991, il gruppo si è ampliato fino ai cinquanta Blue Man di oggi suddivisi in sei produzioni stabili a New York, Boston, Las Vegas, Chicago e Orlando, e in Europa a Berlino, e nelle due compagnie impegnate nelle tournée. In tempi recenti lo show è entrato sotto lo scudo del Cirque du Soleil, garanzia per una programmazione internazionale.

