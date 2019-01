Biennale, al drammaturgo tedesco Jens Hillje il Leone d'Oro alla Carriera

È stato assegnato a Jens Hillje, drammaturgo tedesco e condirettore artistico del Maxim Gorki Theater, fulcro della nuova scena berlinese, il Leone d'oro alla carriera per il Teatro 2019. Al regista-autore olandese Jetse Batelaan, creatore di innovativi spettacoli per ragazzi e non solo, va il Leone d'argento per il Teatro 2019.



Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, accogliendo la proposta del Direttore di settore, Antonio Latella. Il Leone d'oro e il Leone d'argento verranno consegnati nel corso del 47/o Festival Internazionale del Teatro che si svolgerà a Venezia dal 22 luglio al 5 agosto.



Cresciuto tra Italia e Germania, per anni condirettore artistico della Schaubuhne di Berlino con Thomas Ostermeier e Sasha Waltz prima di approdare al Gorki Theater, Hillje, «riassume nella sua figura professionale - recita la motivazione del Leone - tutte le caratteristiche che oggi definiscono il ruolo del drammaturgo, non più solamente artefice della scrittura o dell'elaborazione di testi teatrali come in un recente passato».



Poco più che quarantenne, Batelaan «si è imposto nel panorama internazionale - si legge nella motivazione - come artista singolare e innovativo, artefice di un teatro dalla forte e riconoscibile impronta personale. Proponendo opere di forte impatto visivo, Batelaan rilegge i miti contemporanei creando una magia scenica in grado di sedurre anche lo spettatore più scettico».



Due gli spettacoli che Jetsi Batelaan presenterà nel corso del 47/o Festival Internazionale del Teatro a Venezia: «The Story of the Story», un'archeologia del racconto, e «War», che affronta temi tragici con leggerezza.



In passato il Leone d'oro alla carriera per il Teatro è stato attribuito tra gli altri a Ferruccio Soleri (2006), Irene Papas (2009), Luca Ronconi (2012), Antonio Rezza e Flavia Mastrella (2018).

