Bambino Gesù Onlus, spettacolo di beneficenza per aiutare le famiglie dei bimbi ricoverati

" è l’evento spettacolo che unisce, in favore dell’ Associazione Bambino Gesù Onlus , inserito nel calendario delle manifestazioni ufficiali per i 150 anni dell’. I fondi raccolti, interamente devoluti in beneficenza, serviranno a sostenere i progetti di accoglienza per tutte le famiglie in stato di necessità che devono assistere i propri figli ricoverati in lungodegenza, presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, lontani da casa. Appuntamento Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli –La regia è curata da Gigi Miseferi, conducono Chiara Giallonardo e Nicola Cilento e sul palco si alterneranno numerosi artisti tra i quali:Nanan, da sempre vicino al mondo dell’infanzia, è il partner ufficiale della manifestazione. Per l’occasione la nota azienda “made in Italy” ha creato una versione speciale dedicata all’Associazione Bambino Gesù dei ricercatissimi peluches “Tato” e “Puccio”.L’evento ha un forte legame con lo Sport in quanto è patrocinato dalche sarà rappresentato dalla Vice Presidente, ospite d’onore. Inoltre, prima dello spettacolo, il Museo dello Sport metterà in mostra una selezione di memorabilia appartenute a grandi campioni.«ll Coni e l’Associazione Bambino Gesù giocano insieme per far vincere la solidarietà e regalare un sorriso a tanti piccoli campioni che, con le loro famiglie, cercano di ottenere le loro vittorie quotidiane - osserva la Vice Presidente Coni Alessandra Sensini - Il Museo dello Sport mostra una selezione di memorabilia appartenute ai grandi atleti, ma poter aiutare i bambini a vivere la propria lungodegenza con i propri familiari penso sia la vittoria più bella».«L’obiettivo è aiutare i bambini – ci tiene a precisare il Presidente dell’Associazione Bambino Gesù Luca Benigni – la Onlus che presiedo ha il fine di sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e si rivolge a tutti coloro che sono sensibili ai problemi dell’infanzia e che desiderano contribuire per sostenere ed incrementare le attività dell’Ospedale, ormai divenuto punto di riferimento di bambini e fanciulli di tutto il mondo che, purtroppo, necessitano di cure».