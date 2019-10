Teatro Argentina, in scena Arrivederci fra Mille Anni: lo spettacolo che illumina i segreti della Via della Seta

Un omaggio ai rapporti tra Oriente e Occidente, con la Cina al centro della scena, sul tracciato della Via della Seta. È lo spirito dello spettacolo “Arrivederci fra Mille Anni - Viaggio alla scoperta dell’affascinante cultura della Via della Seta”, in programma al Teatro Argentina di Roma per il 1 novembre (ore 19,30), che sarà eseguito sul palco romano dalla compagnia teatrale Gansu Performing Arts Group. La rappresentazione si svilupperà attraverso canti, danze, musiche strumentali, effetti acustici e giochi di luce.

Il tutto per dare vita a luoghi, personaggi che hanno fatto la Storia, vicende più o meno note che hanno contribuito a cucire i rapporti tra la Cina e l'Occidente. Un itinerario affascinante oltre che curioso, che ripercorre le tappe più significative del lungo percorso della Via della Seta. E, perché no, secondo le intenzioni degli organizzatori, finalizzato a gettare uno sguardo al passato per contribuire, attraverso la cultura, a costruire un futuro sempre più condiviso.

