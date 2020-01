Angelo Duro: un one-man show "da vivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?". Alla fine Angelo Duro ha parlato. Ha fatto ridere e ha fatto riflettere dall'inizio alla fine, per quasi due ore di comicità. Non si sono risparmiati gli applausi per "Angelo Duro da vivo", la sua ultima creazione teatrale partita ieri con un tutto esaurito dal Teatro Manzoni di Milano, dove pure si chiuderà il 21 aprile dopo avere girato i teatri di tutta Italia. Dissacrante e dissacratorio, irriverente e derisorio, la ex Iena palermitana (su Italia 1 è stato "Nuccio-Vip", "il Rissoso" e "I sogni di Angelo") non ha risparmiato nessuno. Un monologo con lui solo in scena, "stile di vita" e one-man show di pungente umorismo che dal femminicidio ai gay, dalla sua Palermo ai disabili, dal razzismo all'omofobia, dalla disoccupazione alla scelta di libertà, dagli stereotipi al sesso, non ha dimenticato niente e nessuno. Nemmeno se stesso che beffeggia senza esclusioni colpi. Acido, antipatico, a tratti indisponente, cattura il pubblico per la sua arguzia e le scelte di copione. Trentasette anni ad agosto, dopo il primo romanzo Il piano B (Mondadori) dove usa la penna per descrivere le sfaccettature degli uomini, e dopo il successo del tour precedente "Perché mi stai guardando?", è il suo cinismo controverso a piacere. Non a caso le date che lo aspettano sono quasi tutte sold out.