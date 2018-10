Amore, equivoci e travestimenti: con la regia di Solari torna Shakespeare in Love

Una storia d'amore e d'equivoci, la nascita di Romeo e Giulietta e, soprattutto, la passione travolgente che può suscitare il teatro. Fino, addirittura, a far indossare panni maschili a una giovane nobildonna dell'Inghilterra elisabettiana.



Dopo il debutto quest'estate all'Arena di Verona e a tre anni dal grande successo della versione londinese, parte in tournée

Shakespeare in love

, adattamento per il palcoscenico diretto da Giampiero Solari del film da 7 Oscar con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes (dal 24/10 al Brancaccio di Roma e poi anche a Napoli, Torino, Padova, Reggio Calabria, Catania, Jesi, Palermo).



Protagonisti, Lucia Lavia nei panni di Lady Viola De Lesseps (ma anche di Kent, Romeo e poi Giulietta) con Marco De Gaudio in quelli del giovane Will Shakespeare, ancora lontano dal grande drammaturgo che sarà, e un cast di 19 attori per 32 personaggi.

