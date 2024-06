Giovedì 13 Giugno 2024, 04:10

La commedia si prende il posto d’onore, con il suo lato d’ombra che emerge strada facendo, tra le pieghe di sferzanti dialoghi recitati da attori che il pubblico di certo conosce. Il Teatro Ambra Jovinelli si conferma casa del cinema-teatro, puntando su quella drammaturgia che, grazie al fervore di volti noti, racconta il bello e il brutto di ogni sistema-famiglia, puntando sulla risata liberatoria. «La nostra proposta culturale spazia dalla prosa all’intrattenimento intelligente, passando per la comicità» dichiara Fabrizia Pompilio, direttrice artistica del Teatro Ambra Jovinelli.

GLI SPETTACOLI

L’inaugurazione del 25 ottobre è affidata a Sanghenapule-Vita straordinaria di San Gennaro, spettacolo che accorda il registro del romanzo-reportage di Roberto Saviano con la drammaturgia sanguigna di Mimmo Borrelli. Un maestro del teatro comico, Paolo Rossi, si confronta con il repertorio pirandelliano, investigato a modo suo con il coinvolgimento attivo della platea, Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello (dal 30 ottobre).

Mentre Drusilla Foer si prepara ad un nuovo travestimento con Venere nemica ( al 13 novembre), Silvia Gallerano e le sue coraggiose attrici si presentano sul palcoscenico dell’Ambra Jovinelli nel giorno consacrato alla denuncia della violenza contro le donne (25 novembre) con Svelarsi, uno spettacolo dichiaratamente rivolto a «un pubblico femminile, trans e non binarie”. Diretto da Giacomo Battiato, Stefano Fresi è Dioggene, tra epica e commedia (27 novembre-8 dicembre). Scritto da Andrew Bovell e diretto da Valerio Binasco, Cose che so essere vere (11-22 dicembre) si presenta come «una commedia sentimentale”, spiega Giuliana De Sio. «E’ la storia di una famiglia felice e normale che si è inventata ogni stratagemma per rendersi eternamente normale, eternamente felice. Naturalmente, l’autore ci fa capire, non senza crudeltà, che più rincorriamo la felicità a tutti i costi più andiamo incontro alla nostra rovina». Per la terza stagione consecutiva, torna sul palcoscenico dell’Ambra Jovinelli, durante il periodo natalizio (26 dicembre – 6 gennaio) Perfetti sconosciuti, la trasposizione teatrale dell’omonimo film, regia di Paolo Genovese. Dopo aver diretto il documentario Bene! Vita di Carmelo, la macchina attoriale trasmesso da Sky Arte, Filippo Timi non fa segreto del suo transfert con Carmelo Bene: «Se un genio come lui si ostinava su Amleto, una ragione c'era.» riflette l'attore umbro, che presenterà la sua versione dell’opera shakespeariana (7-12 gennaio). Valerio Mastandrea festeggia all’Ambra (15 gennaio-2 febbraio) il ventennale del suo rapporto scenico con Migliore, testo simbolo del genio di Mattia Torre (l’autore prematuramente scomparso il 19 luglio 2019): «Siccome nel frattempo io sono scaduto, presenteremo in quell’occasione il nuovo interprete di Migliore. Per mantenere la continuità, sarò io a dirigerlo» anticipa il noto attore romano.

GLI AUTORI

Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i protagonisti della commedia scritta da Cesc Gay , Vicini di casa (5-16 febbraio). Un altro autore spagnolo, Pablo Remòn, è invece responsabile di Ciarlatani, lo spettacolo interpretato da Silvio Orlando che, dopo il debutto quest'anno all’Argentina, verrà ripreso nel 2025 all’Ambra Jovinelli (19-30 marzo).

La drammaturgia italiana è rappresentata da Edoardo Erba, autore e regista di Strappo alla regola, opera che deliberatamente viaggia tra teatro e cinema, protagonista Maria Amelia Monti (19 febbraio-2 marzo). Intreccia le due arti anche Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito (5-16 marzo). In chiusura di stagione (2-13 aprile), infine, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli diretti da Greg in Anatra all'arancia, brillante opera franco-americana che è entrata nel repertorio di tutti i grandi attori.