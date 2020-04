Alice Bernard: «Il mio burlesque da casa. Il corpo nudo? È come un abito elegante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alice ha 27 anni, è di Grosseto. Il suo nome d’arte ècosì è conosciuta nel mondo del burlesque. Un universo difficile da decifrare quanto piacevole da seguire. E anche il burlesque, in questi giorni di quarantena, sta cercando di organizzarsi per poter essere presente, per non staccare la spina e offrire spettacoli online. Alice vive in Puglia dove da qualche anno ha creato un vero e proprio laboratorio in casa: uno studio di registrazione, un locale dove creare i suoi video, un altro dove disegna e cuce i fantastici costumi che indossa durante le sue performance molto seguite sulle varie piattaforme.«Non è il primo nickname che ho inventato. All’inizio ero una tedesca molto trasgressiva e anche un po’cattiva: mi chiamavo Edel von Scharf, dove Edel sta per “nobile” e Scharf per “eleganza”».«Perchè andava bene per una vendicatrice della notte, ma lo capivo solo io. Quando andai in tournée con i Goblin...»«Si sì, la band di Simonetti. Insomma quando andai a New York con loro alcuni mi chiesero l’autografo a fine spettacolo, ma mi rendevo conto che non riuscivano a capire quello che avevo scritto».«Sì, che poi era la soluzione più semplice: Alice è il mio vero nome e Bernard il cognome di mia nonna friulana».«Mi hanno spronata a pubblicare i video, visto che in precedenza apparivo poco facendo solo spettacoli dal vivo. E’ un modo per cercare nuove ispirazioni, libere. Io ho sempre amato un certo tipo di musica: ho iniziato dal mio mito, Frank Zappa, poi con i Goblin ho creato coreografie in costume e ora, per combattere la fantasia che galoppa, elaboro idee che in tempi normali non metterei in pratica. Uno degli ultimi video è su musica di Ennio Morricone per “Metti una sera a cena”».«Si sta riprendendo il concetto di “video voyeur” degli Anni ‘50, un po’ alla Betty Page, quelli dei Peep Show che gli uomini in America compravano sottobanco nei negozi».«Ho notato che molti stanno utilizzando diverse piattaforme, Zoom ad esempio o canali di videochiamata diretta. Esistono dei siti pay dove seguire video anche un pò hard che alla fine vanno a sfumare... Paghi con paypal e poi, verificato il pagamento, si accede e si dà vita allo spettacolo»«Certo che no. Il burlesque è spettacolo dal vivo, è arte costruita anche con il sorriso. Ma noto che online oggi è molto labile il confine tra il vero burlesque e una dimensione più vouyeristica. Si torna un po’ al mercato dei peep show».«Io ho sempre lavorato essenzialmente con musicisti. Ho molto pubblico legato alla musica, che è jazz, rock, e progressive. Molte giovani donne appassionate mi chiedono di aiutarle a capire il senso del burlesque perché ne rimangono attratte».«Tu mostri quanto vuoi mostrare, per accattivare, per attirare e il riscontro è interessante. Se nelle grandi città il burlesque è un genere conosciuto, nelle piccole realtà della Puglia ad esempio, dove sto lavorando, non è così pubblicizzato. Così i miei video sono soprattutto indirizzati a chi non conosce il genere. Mi scrivono spesso, sia uomini che donne. Anche il pubblico del burlesque è cambiato negli anni. Prima era soprattutto maschile, ora molto più femminile».«Semplicemente col fatto che la donna burlesque è risoluta, si mette in gioco. E’ protagonista di se stessa. Insomma, non è una modella che fa quello che le dicono di fare. Io “vesto” il mio spettacolo, lo creo e le donne apprezzano. Agli uomini tutto questo fa un po’ paura».«Si, creo i miei costumi. Da adolescente pensavo soltanto a suonare la chitarra e intanto disegnavo. Poi a Roma mi sono iscritta ad Architettura. Infine l’incontro col burlesque e la passione. Lascio tutto, mi iscrivo ad un corso in una sartoria, poi imparo la danza del ventre e le arti marziali. Ora sono imprenditrice di me stessa e artigiana design».«La possibilità di unire il carattere al corpo ed essere protagonista di me stessa. Noi non siamo attori. Nei miei video penso anche che qualcosa si possa insegnare: mi è sempre piaciuta la forza, l’energia, la giocosità. La gente si sente intrappolata e invece bisognerebbe riappropriarsi della libertà dell’adolescenza, quella che poi facilmente si perde».«Io ho la mia idea di nudo e di burlesque: un corpo nudo è l’apoteosi del vestirsi. E’ uno degli strati del vestito. C’è molta “ingegneria” dietro un abito di burlesque. E la nudità è il vestito il più romantico, prima ancora che erotico».