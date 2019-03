© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore e registaè il direttore artistico del Teatro Comunale dei Rinnovati e del Teatro dei Rozzi di Siena. L’annuncio è stato dato oggi dal sindaco Luigi De Mossi nella conferenza stampa tenuta nel foyer del Teatro dei Rinnovati, durante la quale è intervenuto anche il consigliere comunale, con delega alle politiche culturali sulla promozione del teatro, Anna Masignani.Per la prima volta l’amministrazione comunale senese nomina un direttore artistico per dare maggiore impulso all’attività culturale in una città che, storicamente, vanta una secolare tradizione teatrale. La scelta di Benvenuti, attore, autore, commediografo e regista di successo, per dirigere la programmazione dei due più importanti teatri senesi, concretizza «appieno il concetto di cultura» che il sindaco De Mossi intende «promuovere per la valorizzazione e il rilancio di Siena attraverso una progettualità capace di soddisfare i consumatori di cultura, sempre più esigenti e consapevoli, e senza i quali il prodotto artistico non avrebbe ragione di esistere».«Cultura come volano in grado di produrre ricchezza e benessere rendendo più dinamica l’economia. Ma cultura intesa anche nel suo ruolo chiave nel favorire processi di crescita endogena, basati sulla valorizzazione delle potenzialità presenti territorialmente», ha spiegato il sindaco. «Abbiano sentito la necessità di portare un direttore artistico di questo livello - ha detto De Mossi presentando Benvenuti - perché Siena merita di avere un teatro all’altezza delle proprie tradizioni e all’altezza della Congrega dei Rozzi del 1500 e, più in generale, della cultura che questa città esprime. La volontà di questa amministrazione è riportare la stagione teatrale allo standard che si merita la città e, in particolar modo, alla cultura che esprime in ogni occasione. Alle nostre tradizioni. Una sfida che, sono certo, Benvenuti vincerà».