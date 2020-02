Al Teatro dell'Opera “Evgenij Onegin”, l'amore secondo Čajkovskij, regia di Carsen

Sarà in scena dal 18 al 29 febbraio l’Evgenij Onegin di Čajkovskij diretto da James Conlon. Un’“opera di formazione”, tratta dal romanzo in versi di Puškin, che vede la giovanissima protagonista “innamorarsi dell’idea dell’amore” e invaghirsi della persona sbagliata, per raggiungere solo in seguito la maturità sentimentale. L’opera fu eseguita in italiano nelle sue prime tre rappresentazioni al Teatro Costanzi (1965, 1975 e 1981); nel 2001 la prima edizione in lingua originale, scelta che verrà adottata anche questa volta. Val la pena ricordare che protagonista femminile dell’opera fu allora Mirella Freni, il grande soprano italiano scomparso pochi giorni fa: accanto a lei il marito Nicolaj Ghiaurov. La regia del capolavoro di Čajkovskij è di Robert Carsen e arriva ora per la prima volta in Italia. A partire dalla prima newyorchese (Met 1997) questo spettacolo ha girato il mondo, ottenendo ovunque una straordinaria accoglienza e diventando uno dei maggiori successi del regista, che ha presentato nella scorsa stagione a Roma la sua poetica lettura dell’Orfeo ed Euridice di Gluck e dell’Idomeneo mozartiano. Regista collaboratore Peter McClintock, scene e costumi sono di Michael Levine, le luci di Jean Kalman, i movimenti coreografici di Serge Bennathan. Nel ruolo del titolo Markus Werba. Maria Bayankina (Tat’jana) debutta all’Opera di Roma, così come Yulia Matochkina (Ol’ga). Negli altri ruoli tornano Saimir Pirgu (Lenskij), John Relyea (Gremin), Andrea Giovannini (Triquet) e Anna Viktorova (Filipp’evna), così come Irida Dragoti (Larina) e Andrii Ganchuk (Zareckij) dalla seconda edizione del progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Arturo Espinosa (Un capitano), nuovo talento dall’edizione di “Fabbrica” attualmente in corso, è al suo debutto al Costanzi. Maestro del Coro Roberto Gabbiani. Dopo la “prima” di martedì 18 febbraio (ore 20.00), Evgenij Onegin verrà replicata venerdì 21 (ore 20.00), domenica 23 (ore 16.30), martedì 25 (ore 20.00) e sabato 29 (ore 18.00).

© RIPRODUZIONE RISERVATA