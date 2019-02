Queen mania: sbarca a Roma il musical We Will Rock You

A pochi giorni dai 4 Oscar a

Bohemian Rhapsody

, arriva a Roma, dal 27 febbraio al 3 marzo al Teatro Brancaccio, sull'onda di 56 repliche in tutta Italia e 65.000 presenze,

We will rock you

, versione italiana aggiornata del musical scritto nel 2002 da Ben Elton, con la collaborazione di due membri dei Queen, Roger Taylor e Brian May.



Un successo mondiale da 2700 performance e otto milioni di spettatori. La storia, costruita sullo spirito delle canzoni (i cantanti/attori accompagnati da una rock band, ne eseguono dal vivo circa 20, da

Radio Ga Ga

a

Another one bites the dust

), è ambientata in un futuro lontano 300 anni, dove la Terra è diventata un enorme centro commerciale chiamato Pianeta Mall e i suoi abitanti sono consumatori senza la libertà di scegliere e pensare.



La rivoluzione, a colpi di musica, arriverà dai giovani

resistenti

Bohemians. Lo spettacolo, che già era stato allestito in Italia nel 2009, in questa nuova messa in scena, non è semplicemente una traduzione della versione inglese ma guarda all'oggi, dall'ossessione per il web, alla politica italiana da social.



Fra gli interpreti (molti provenienti dall'edizione del 2009) Salvo Vinci, nel ruolo di Galileo; Alessandra Ferrari, per Scaramouche, compagna di rivolta; Valentina Ferrari, nella parte della dittatrice Killer Queen; Massimiliano Colonna, per il saggio bibliotecario Pop; Paolo Barillari (Khashoggi), Claudio Zanelli per Brit e Loredana Fadda (Pop).



La tournée proseguirà fino ad aprile, in città come Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Bari, Firenze, Padova, Torino, Gorizia, Parma, e riprenderà a novembre.

