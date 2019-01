Al San Carlo, il circo onirico di Finza Pasca per i “Pagliacci” di Leoncavallo

Torna in scena al Teatro di San Carlo dal 3 al 9 febbraio

Pagliacci

di Ruggiero Leoncavallo nel fortunato allestimento di Daniele Finzi Pasca. Sul podio dell’Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo, il maestro Philippe Auguin. In scena la Compagnia Daniele Finzi Pasca.



Di estrema originalità e suggestione la regia di Finzi Pasca che fa svolgere tutta l’azione del dramma in uno scenario circense, dove la narrazione assume sembianze oniriche, con tutta la valenza che il sogno porta in sé:

Sogno, ma non elusione della realtà – dice Finzi Pasca – dove il tragico epilogo è ineludibile.

Pagliacci

è un titolo che sento molto vicino alla mia natura e alla mia estrazione artistica. Quando ho curato questo allestimento, ho cercato di ragionare prima di tutto sulla dimensione del pagliaccio, e ho voluto che tutti i personaggi fossero dei clown. Ho utilizzato poi la presenza degli acrobati, veri e propri doppioni dei protagonisti, per amplificare le emozioni e la dimensione di ogni singola immagine sul palcoscenico

.



Un cast di grande caratura per questa ripresa di

Pagliacci

: Maria José Siri sarà Nedda, in alternanza con Viktoriia Chenska, Antonello Palombi e Arsen Soghomonyan interpreteranno Canio, Tonio avrà la voce di Lucio Gallo e Dimitris Tiliakos mentre a vestire i panni di Peppe ci saranno Alessandro Liberatore e Francesco Pittari. Il Campano Davide Luciano darà volto e voce a Silvio. Le scene sono di Hugo Gargiulo, le coreografie di Maria Bonzanigo e i costumi di Giovanni Buzzi. Maestro del Coro Gea Garatti Ansini, del Coro di Voci Bianche Stefania Rinaldi.



Raffinato interprete del repertorio lirico e sinfonico Philippe Auguin ha diretto nei più prestigiosi teatri d'opera: Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper, Deutsche Oper di Berlino, Opera Australia, Colón di Buenos Aires, Savonlinna Opera Festival, Teatro alla Scala, Royal Opera House Covent Garden, Deutsche Staatsoper, Los Angeles Opera, Grand Théâtre de Genève, New National Theatre Tokyo.



Per il repertorio sinfonico, ha diretto concerti con la Staatskapelle Dresden, la Filarmonica di Monaco di Baviera, l'Orchestre National de France, la BBC Symphony di Londra, la Royal Philharmonic, il Maggio Musicale Fiorentino, Hong Kong Philharmonic, la NHK Philharmonic di Tokyo, con un repertorio che spazia dalla musica antica alle opere di Bruckner, Strauss, Stravinskij, Bartok e Mahler con attenzione ai compositori contemporanei dirigendo tra gli altri brani di Henze, Ruzicka, e Boulez.



Ha appena diretto la nuova produzione di Macbeth per il Festival Verdi di Parma, tra gli altri impegni recenti e futuri: Die fliegende Höllander a Helsinki; Simon Boccanegra alla Wiener Staatsoper; Rigoletto al Savonlinna Opera Festival; La Clemenza di Tito a Barcellona; Madama Butterfly in Shangai. Console Onorario della Repubblica francese e insignito della Croce al Merito della Repubblica Federale di Germania per i suoi meriti artistici Philippe Auguin ha studiato a Vienna e a Firenze, ed è stato all’inizio della sua carriera assistente di Karajan e Solti. È stato Direttore Musicale della Washington National Opera (WNO) e del Kennedy Center Opera House Orchestra al John F. Kennedy Center for the Performing Arts (2010-2018).



Daniele Finzi Pasca si muove contemporaneamente in tre mondi: quello della regia teatrale, delle arti circensi e della clowneria. Nel 1983 va in India come volontario, occupandosi di malati terminali a Calcutta. Con suo fratello Marco e Maria Bonzanigo fonda la compagnia Teatro Sunil e con essa la sua particolare visione della clowneria, della danza e del teatro: una tecnica teatrale che battezzano “Teatro della carezza”.



Nel 1991 scrive Icaro, un monologo che lui stesso porta in scena quasi 800 volte in 6 lingue, tuttora in tournée. Nel 2009, con sua moglie Julie Hamelin Finzi fonda Inlevitas, per cui l’opera L’Amour de Loin (Love from Afar) per la English National Opera di Londra è la prima produzione. Nel 2011, insieme ad Antonio Vergamini, Hugo Gargiulo, Julie Hamelin Finzi e Maria Bonzanigo, fonda la Compagnia Finzi Pasca per la quale crea e dirige numerosi spettacoli quali Donka. Una lettera a Čechov, La Verità, Bianco su Bianco e Per te, l’ Aida e una versione scenica del Requiem di Verdi (con il Maestro Valery Gergiev) per il Mariinsky di San Pietroburgo, Pagliacci (diretto da Donato Renzetti) e Carmen (diretto da Zubin Metha), entrambe per il Teatro San Carlo. Firma grandi eventi come 3 Cerimonie olimpiche (per Torino 2006 e Sochi 2014, Giochi Olimpici e Paralimpici), 2 spettacoli per il Cirque du Soleil (Corteo, con 8 milioni e 400 mila spettatori in una tournée di 10 anni, ripresa nel 2018, e Luzia, in scena dal 2016), Montréal Avudo e anche la prossima Fête des Vignerons nel 2019.

