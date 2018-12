Ad Angela Gheorghiu, celebrata soprano, il Premio Giacomo Puccini 2018

La cantante lirica Angela Gheorghiu, celebrata soprano, è la vincitrice del Premio Giacomo Puccini 2018. Il riconoscimento sarà consegnato domani sera, venerdì 14 dicembre, alle ore 21, a Torre del Lago dal sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e dal presidente della Fondazione del Festival Pucciniano, Alberto Veronesi.



Sarà il giornalista e regista Alfonso Signorini a ripercorrere, nel corso della cerimonia, la straordinaria carriera di Angela Gheorghiu che a Torre del Lago ha calcato il palcoscenico in un memorabile Gala Concert diretto dal maestro Veronesi nel 2009. È stata la Bohème di Puccini interpretata alla Royal Opera House di Londra nel 1992 a rivelare il soprano al mondo della lirica quale interprete sublime; dal 1992 ad oggi Angela Gheorghiu domina la scena lirica internazionale e vanta una carriera costellata da recensioni superlative e due Classical Brit Awards come miglior artista dell'anno.



«Soprano lirico puro Angela Gheorghiu è dotata di notevole estensione e abilità del fraseggio che insieme a una impareggiabile presenza scenica e a uno speciale carisma ne fanno una vera stella del firmamento dell'opera», si legge in una nota del Premio Puccini.



Tosca e Mimi sono i personaggi simbolo della sua carriera ma di Puccini ha interpretato Magda e Cio Cio San, Lauretta, Liù e Manon Lescaut. Nel dicembre 2000 è stata Tosca nella trasposizione cinematografica di Tosca, diretta da Benoît Jacquot.



Il Premio Puccini giunge quest'anno alla sua 47esima edizione. Il premio consiste in una statuetta dorata che riproduce l'immagine di Giacomo Puccini, con il cappello a larghe tese un po' inclinato, il bavero del cappotto alzato e un'immancabile sigaretta stretta in un angolo delle labbra.



Ad inaugurare l'albo d'oro del premio è stata Rosetta Pampanini, protagonista nel 1930 e 1931 delle due prime stagioni pucciniane a Torre del Lago, per proseguire negli anni con la consegna ai più grandi personaggi della lirica internazionale tra cui Renata Tebaldi, Maria Callas (alla memoria), Raina Kabaivanska, Birgit Nilsson, Gianandrea Gavazzeni, Bruno Bartoletti, Franco Zeffirelli, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Luciano Pavarotti, Riccardo Chailly , Woody Allen, Maria Guleghina, Nicola Luisotti, Antonio Pappano.



Domani sera alla consegna del premio seguirà la rappresentazione di Gianni Schicchi secondo atto de Il Trittico, affidata agli artisti della Puccini Academy e all'Orchestra del Festival Puccini diretti da Andrea Solinas.

