Domenica 2 Giugno 2024, 05:50

Ballerini, comici, attori, “creators” digitali che da anni hanno a disposizione una piattaforma gratuita dove esibirsi, con un enorme pubblico a portata di mano: TikTok. Ma non è tutto oro quello che si scrolla sulle pagine del social cinese, come dimostra la docu-serie in tre parti di Derek Doneen, disponibile su Netflix, Dancing for the Devil: The 7M Tik Tok Cult, storia vera di una setta nata, cresciuta e prosperata alle spalle di ragazzi convinti di lavorare per realizzare il proprio sogno.

IL SOGNO

Peccato non fosse il loro, di sogno, ma quello di Robert Shinn, imprenditore e guru coreano riuscito a mettere insieme due esche potentissime e apparentemente distanti: il miraggio della popolarità o della ricchezza facile, e la salvezza dell’anima. La storia comincia nel 1994, quando Shinn lascia il Canada, dove esercita come medico, per gli Stati Uniti, dove si impone come leader spirituale della folta comunità di immigrati coreani. Accoglie e protegge, costruisce un gruppo solido, scrive e recita sermoni invitando le persone a seguirlo in quanto “uomo di dio” della Chiesa di Shekinah. E anche se la sua gente lo crede capace di fare miracoli, questa vita gli sta stretta: sogna Hollywood.

LA SVOLTA

La svolta arriva quando Shinn smette di puntare alle star e comincia a guardare chi, una star, non lo è ancora. Ragazzi giovani e pieni di passione, in cerca di qualcuno che creda in loro. Un mentore, un manager. E perché no: un santone. Nel 2021 fonda la 7M e recluta su TikTok una dozzina di ballerini. «Per lui è stato facile», spiega una sua ex cliente e seguace, Kailea Gray, «In tanti arrivano a Los Angeles con il grande sogno di salire sul palco e poi si ritrovano senza un soldo e sovraccarichi di lavoro. Vedono la sua casa, le sue auto di lusso. E Shekinah diventa allettante». Tra loro c’è Miranda Wilking, che balla con la sorella Melanie da quando ha otto anni: su TikTok le seguivano in tre milioni di follower.

IL CAMBIAMENTO

Quando Miranda si trasferisce in California per una serie di provini, si innamora del “collega” tiktoker BDash (vero nome, James Derrick) e viene introdotta al suo manager, Robert Shinn. Da allora, tutto cambia nella vita della ragazza. Sempre più isolata da amici e famiglia, Miranda dal 2021 trascorre il suo tempo nella casa messa a disposizione per i creativi da Shinn, legge la Bibbia e balla. Shinn controlla tutto: con chi fa i balletti, quali canzoni usa, come veste. La sua commissione è del 20%, più il 30% in donazioni alla chiesa. I genitori di Miranda nel febbraio del 2022 pubblicano un video denunciando il plagio della figlia: altre famiglie si uniscono, i giornali si interessano al caso. Tra i tiktoker c’è chi scappa e chi resta. Miranda resta. Quando accetta di incontrare i genitori per pochi minuti, lo fa «solo per i follower». Shinn è in libertà nonostante le accuse di plagio: la chiesa e il lavoro di manager, assicura, sono attività diverse. Ma nel doc la sua voce non c’è.