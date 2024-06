Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

Dopo due anni di attesa – complice lo sciopero degli sceneggiatori – sta per tornare una delle serie più riuscite e popolari di Prime Video: da oggi con tre episodi, poi al ritmo di una puntata ogni giovedì fino al 18 luglio, arriva su piattaforma il corrosivo The Boys di Eric Kripke, quarta (e penultima) stagione. Nata nel 2019 come adattamento dell’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e sviluppata come esercizio di stile sul tema “cosa accadrebbe alla psiche di persone con poteri illimitati?” (spoiler: niente di buono), The Boys è cresciuta fino a diventare un franchise globale, la cui ultima stagione ha battuto in casa Prime, per numero di minuti visti (106 miliardi nel 2022) persino la serie del Signore degli Anelli. E così, per riprendere la visione dei nuovi episodi, è consigliabile non solo riguardare il finale della terza stagione, ma anche conoscere lo spin off Gen V, uscito qualche mese fa, e la serie animata antologica Diabolico!.



I PRECEDENTI

Da dove cominciamo, e dove eravamo arrivati: l'ambientazione è un’America distopica in cui i supereroi esistono, i supercattivi pure, e spesso le due definizioni coincidono. L'arcicattivo è un tale Patriota (Antony Starr), sorta di Captain America con tendenze psicotiche, a capo della Vought, una multinazionale il cui scopo è quello di mascherare i vizi dei propri super-affiliati per ritrarli come i paladini di cui il mondo ha bisogno. Ma in questa stagione prenderà spazio anche la (super)politica “progressista” Victoria Neuman (Claudia Doumit), in campagna elettorale come vice presidente Usa, e in grado di controllare e diffondere un virus potenzialmente letale (oltre che far esplodere le teste delle persone a distanza).

I “buoni” sono i Boys, ex agenti della CIA capeggiati da Billy Butcher (Karl Urban), che, nei nuovi episodi, dovrà scontare gli effetti collaterali del siero-droga assunto nel corso della stagione precedente. Tra i nuovi ingressi nella serie, due acquisti nelle fila dei Sette, ovvero i supereroi: Sister Sage (Susan Heyward), la persona più intelligente del mondo, e Firecracker (Valorie Curry), una supereroina con il potere del fuoco, simpatie per il gruppo QAnon e un podcast complottista ispirato al vero InfoWars. Tutto qui? Certamente no: perché ciò che ha da sempre reso The Boys diverso da qualsiasi altro racconto di superpoteri (anche in chiave “alternativa”, alla The Umbrella Academy su Netflix o Misfits, andato in onda su Fox e Rai) è la sua fortissima carica di satira politica, che prende di mira capitalismo selvaggio, militarismo, cultura popolare e - in misura sempre maggiore - il fenomeno del “trumpismo”. Tanto per fare un esempio: tutti gli otto episodi della stagione, con un tempismo notevole, si svolgono durante la campagna elettorale Usa, con la data del voto fissata al 6 gennaio (un riferimento all’assalto a Capitol Hill dei seguaci di Trump il 6 gennaio 2021).

L’AUTORE

Violento, estremo, scorretto: come se la Marvel incontrasse i Simpson in un’ambientazione alla Civil War, il film fenomeno sulla guerra civile americana di Alex Garland. Per Variety, la Bibbia del cinema, la nuova stagione di The Boys è «talmente violenta che in confronto Il trono di Spade sembra My Little Pony». Ma a fare la differenza - in una trama sempre più complicata, persino troppo - è il suo cinismo, la critica all’intrattenimento usato come propaganda, ai complottisti, all’allarmismo che diventa strategia politica.

«Eppure c’è anche chi crede che Patriota sia un eroe, e che la nostra sia una serie woke (estremista, bigotta, ndr)», ha spiegato l’autore, Kripke, alla stampa americana. «Se c’è chi pensa così, io alzo le mani. So solo che da quando si è ricandidato Trump, ho sentito il bisogno di spingere nella direzione della satira. Se penso che la tv o il cinema possa cambiare la testa della gente? Non credo proprio». Di certo, ha detto Kripke, The Boys avrà una fine e sarà con la quinta stagione: «È sempre stato il mio progetto fin dall’inizio», assicura. Intanto però, mentre si prepara il sequel di Gen V, un nuovo spin off entra in lavorazione: The Boys: Mexico, diretto dagli attori messicani Diego Luna e Gael García Bernal.