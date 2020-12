Torna "Sex and The City" in tv, gli appassionati: «Ma senza Samantha...»

Buone notizie per gli appassionati di Sex and the City. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, potrebbe tornare in tv con una miniserie rivisitazione dello show, ma questa volta senza Samantha. Le voci di un terzo capitolo erano ormai diffuse da tempo, ma oggi l'atteso ritorno sembra essere ufficiale grazie ad alcune indiscrezioni: i produttori starebbero preparando un'uscita in serie limitata su HBO Max.

Ma i telespettatori più legati allo storico telefilm, dovranno fare i conti con un importante cambiamento. Ce la faranno? Nelle nuove scene non sarà infatti presente Samantha, dopo che l'attrice Kim Cattrall ha ripetutamente confermato di non avere alcun interesse a tornare a interpretare quel ruolo. Ma ci saranno comunque Carrie, Miranda e Charlotte e tutte le altre star della serie. Lo scorso settembre, Sarah Jessica Parker, anche produttrice dello show della HBO, aveva detto in un'intervista a Entertainment Tonight che sarebbe stata interessata a registrare «alcuni nuovi episodi», nell'ottica di una «rivisitazione dello show».

A quanto pare ci sarà una nuova stagione di #SexAndTheCity ma senza Samantha... mhm... — Luca - Tikkun Olam 🌈 (@OceanBlue2014_1) December 23, 2020

