Blocco 181, Salmo e l'esordio sul set: «Nessuna paura delle critiche, la gente mi minaccia di morte continuamente»

Salmo è Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, nella nuova serie Sky Original Blocco 181, in uscita il 20 maggio. Una favola nera iperrealistica in 8 episodi ambientata tra le comunità multietniche di Milano. Blocco 181, dal 20 maggio su Sky e in streaming su Now.

«La prima volta che mi sono rivisto sullo schermo ho pensato "che schifo" - racconta il rapper -. È stato un trauma, ma un trauma bellissimo». «In questo momento della mia vita ne avevo bisogno. Ho fatto tanta musica mi trovo in un periodo di saturazione musicale e avevo bisogno di aria fresca, un bisogno fisico o mentale». Paura delle possibile critiche dopo l'esordio sul set? «Nessuna paura. Sono esposto alle critiche della gente che mi minaccia di morte e mi insulta. Le critiche arriveranno sempre».

Intervista di Valentina Panetta