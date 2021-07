Rocco Siffredi, ecco la serie tv a luci rosse: «The Spanish Stallion» sarà ambientata nel mondo della boxe

Lunedì 12 Luglio 2021, 15:14

Si chiama «The Spanish Stallion» e sarà la prima serie tv mondiale hard ambientata nel mondo della boxe. Ne ha parlato per prima volta l'attore e regista a luci rosse Rocco Siffredi intervistato a mowmag.com. Il soggetto avrà una struttura a episodi. Il primo degli otto capitoli è stato rilasciato online nei giorni scorsi.

Il 57enne regista di Ortona spiega l'innovazione della sua prima serie nel settore dell'intrattenimento per adulti. Gli episodi sono stati prodotti e saranno distribuiti da Evil Angel e Adult Time e avranno come protagonsti una quindicina di attori e attrici di nazionalità diverse.

«È uno dei più grandi e ambiziosi progetti degli ultimi 10 anni, non solo per ciò che riguarda la produzione, ma intendo proprio l'intero concept - sottolinea Siffredi nell'intervista -. Mi sono divertito, perché è stato un modo interessante e nuovo di fare film, per me». «C'è un bel pò di storytelling in più, rispetto a ciò a cui è abituato oggi il normale spettatore», continua. La serie si ispira a un lungometraggio del 1997: una pellicola cult del regista italiano Joe D'Amato, che aveva come protagonista Rocco Siffredi.

Alla creazione della sere ha partecipato anche il figlio del regista, Lorenzo Tano, che da alcuni anni contribuisce al lavoro cinematografico del padre e, durante la primavera del 2020, ha debuttato nella regia. Oltre a lui, presente nella serie anche la moglie di Siffredi, Rosa Taszi, con un piccolo cameo.

Sempre nell'intervista Siffredi rivela che, tra il cast di «The Spanish Stallion», ci sono anche due attrici italiane: Eveline e Silvia Dellai, attrici a luci rosse e sorelle gemelle.