La terapia sessuale illegale negli USA sbarca in uno show Netflix

Le fidanzate Chandra e Camille sono innamorate, ma hanno alcuni problemi in camera da letto. Chandra prova dolore durante la penetrazione e Camille ha difficoltà a parlare di ciò che vuole. Sono alcune delle protagoniste di “Sex, Love and Goop”, nuovo show di Netflix che mira a risolvere le difficoltà sotto le lenzuola di diverse coppie tramite una particolare terapia sessuale. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

